Cayetano Rivera, orgulloso, presume públicamente del trabajo de Lucía Rivera

MADRID, 15 Feb. (CHANCE) -

Ahora, que la salud mental se ha convertido en uno de los principales debates de esta sociedad, son muchos los rostros conocidos de nuestro país los que han confesado sus vivencias en un tema tan delicado como este. En esta ocasión ha sido la joven modelo Lucía Rivera la que ha explicado cómo la ansiedad le ha acompañado durante toda su vida desde que era muy pequeña.

"En mi caso he sufrido ansiedad desde muy pequeña. Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía" ha escrito Lucía en su artículo para La Vanguardia. Animando a los más jóvenes a recurrir a la terapia siempre que sea necesario, Lucía resalta la importancia de atender las señales: "Es importante hacer caso a esas señales, porque si nuestra cabeza no está bien, todo lo demás se vuelve oscuro, gris, difícil... Y aunque la depresión durante la juventud la veamos lejana, puede estar más cerca de lo que creemos si no nos cuidamos. Si no conocemos bien esta enfermedad, en cualquier momento puede venir a buscarnos".

Tras unas palabras así, la hija de Blanca Romero ha recibido una felicitación de lo más especial. Cayetano Rivera no ha dudado en darle la enhorabuena públicamente a través de una publicación de Instagram en la que se puede leer: "Enhorabuena por el artículo. Por la importancia del tema, por la necesidad que hay de hablarlo y por la seriedad con la que lo has tratado". Feliz y orgullosa, Lucía también ha contestado públicamente demostrando la maravillosa relación que existe entre ellos a pesar de la distancia: "Gracias TQM".