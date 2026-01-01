Chenoa se corona de blanco en las Campanadas de TVE con un glamuroso vestido de Alejandro de Miguel

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Alejandro de Miguel vuelve a reinar en la noche más televisiva del año y sitúa a Chenoa como la gran estrella de estilo de las Campanadas 2025/2026 de TVE. El diseñador manchego firma el espectacular vestido blanco con el que la artista presenta la última noche del año, consolidando de nuevo su nombre como el gran referente de moda de esta cita simbólica.

Considerado el diseñador por excelencia de las Campanadas en España, Alejandro de Miguel es el creador que más vestidos ha firmado para esta retransmisión en distintas cadenas nacionales, vistiendo a figuras tan reconocidas como Ana Obregón, Anne Igartiburu o Cristina Pardo, entre muchas otras. Su vínculo con esta noche le ha convertido en un clásico de la Nochevieja televisiva, capaz de crear diseños que ya forman parte del imaginario colectivo.

Para su primera colaboración con Chenoa, el modisto ha diseñado una pieza exclusiva realizada a medida en pedrería de canutillo y lentejuela, con el blanco como absoluto protagonista. El vestido presenta un escote en forma de U y unas mangas con delicado volumen elaboradas en tules de seda, pensadas para aportar movimiento, ligereza y captar la luz del directo ante millones de espectadores.

El diseño se inspira en la trayectoria de Laura y en la luz escénica que ha marcado su carrera desde sus inicios en Operación Triunfo. Los focos, su evolución personal y artística y la seguridad que ha ganado con los años sirven de hilo conductor para una pieza que habla de madurez, presencia y solidez sobre el escenario, en un momento clave de su carrera dentro de RTVE y coincidiendo con el 70º aniversario de Televisión Española y sus 25 años de carrera artística.

La confección del vestido ha sido un auténtico reto técnico y humano: la mitad del equipo de costureras del atelier ha trabajado en él, sumando más de 200 horas de trabajo artesanal para llegar a tiempo, ya que el encargo se realizó apenas diez días antes de la gran noche. Todo el proceso creativo se ha desarrollado a distancia, mediante conversaciones telefónicas y sin encuentros presenciales hasta la prueba definitiva, que ha tenido lugar pocas horas antes del directo, algo que el propio diseñador define como "un reto hecho con medidas, ilusión y oficio".

Con esta nueva creación, Alejandro de Miguel refuerza su papel como uno de los grandes nombres ligados a las Campanadas, firmando un vestido que une artesanía, televisión en directo y narrativa personal en uno de los momentos más emblemáticos del año.