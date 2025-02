Claudia Bavel contesta a Iker Casillas a golpe de comunicado

MADRID, 5 Feb. (CHANCE) -

Tras el comunicado oficial que ha emitido Iker Casillas en el que ha asegurado que "no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado" y acusando a Claudia Bavel de acudir a programas para lucrarse a su costa, esta última ha emitido un comunicado respondiéndole a través de sus redes sociales.

"Es difícil aceptar que sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí o de mi entorno. Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera sin ningún conocimiento de causa se siente con derecho a lanzar comentario, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor", ha expresado el futbolista.

Ahora, ha sido la creadora de contenido para adultos la que ha roto su silencio y ha asegurado que "como cualquier persona tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros".

Ha recordado que una relación "es un vivencia compartida" y por ello, "expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión". Por eso, a Claudia le sorprende que "se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa".

De esta manera, ha asegurado que todo lo que ha compartido públicamente "se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal". Además, también ha explicado que "no todo vale" para desacreditar a alguien ni para imponer una única versión de la historia.

Sin más, Claudia ha lamentado que "esta situación haya escalado de esta manera y que se intente convertir mi relato en una cuestión de honor o difamación" y en su defensa "me reservo las acciones necesarias para proteger mi integridad y mi reputación frente a cualquier intento de desinformación o ataque infundado contra mi persona".