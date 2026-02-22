Para qué sirven los bigotes de los gatos y por qué se caen - RIVER KAO - UNSPLASH

MADRID 22 Feb (EUROPA PRESS)

Una de las características más reconocidas de los gatos son sus bigotes largos y blancos. Estos pelos gruesos son conocidos en el mundo veterinario como vibrisas.

Si uno es dueño de estos animales, no resulta sorprendente encontrar un bigote caído en el suelo, encima de una mesa o en su lugar favorito donde dormir. Aunque algunas personas sienten la tentación de acortarlos por molestias o porque parecen un elemento decorativo, la realidad es que tienen funciones muy concretas que los hacen indispensables para los gatos.

PARA QUÉ SIRVEN Y POR QUÉ SON TAN LARGOS

Los bigotes tienen receptores nerviosos extremadamente sensibles a la presión y al movimiento, lo que les permite detectar objetos y animales que tienen en sus alrededores, de acuerdo con información compartida por los expertos de Royal Canin. Ya que son cazadores por naturaleza, este tipo de ayuda sensorial les ayuda en condiciones lumínicas adversas.

Cuando uno de estos animales se está preparando para cazar, mueve sus bigotes faciales hacia delante y hacia los lados para encontrar el espacio más amplio.

Sin embargo, los expertos explican que cuando está en reposo, pero detecta algo que le haga tener que defenderse, los pliega hacia los lados de su cara.

Los especialistas de la marca de alimentación Vitakraft destacan que la longitud de los bigotes es aproximadamente igual a la anchura de su cuerpo. Por ello, ayudan a los felinos a calcular cómo entrar en espacios estrechos. Además, les permite detectar agentes atmosféricos como la humedad o la presión, ayudándoles a sobrevivir en el mundo exterior.

POR QUÉ SE CAEN

Similar al resto del pelaje de los gatos, los bigotes pueden caerse y reponerse, por lo que la pérdida de uno de vez en cuando es considerada normal por los veterinarios de Royal Canin. No obstante, si un dueño nota que se están cayendo más de lo normal, deberá consultar con un veterinario.

Sin embargo, nunca se deben cortar ni tirar de los bigotes, ya que les puede causar un dolor intenso o puede impactar su forma de calcular los espacios. Además, algunos gatos pueden empezar a chocar con objetos, fallar saltos o tener dificultades para navegar en la oscuridad por la reducción de sus sentidos.