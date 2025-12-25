Cristina Pedroche, Fran Rivera, Isa Pantoja y Omar Montes, entre los protagonistas del baby boom de celebrities de 2025

Archivo - Isa Pantoja y Asraf Beno han abandonado este miércoles el hospital con su hijo recién nacido, Cairo, en brazos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Este 2025 ha sido un año marcado por los bebés en el mundo de los famosos, con influencers, presentadores, deportistas y personajes televisivos dando la bienvenida a sus hijos y compartiendo la experiencia con sus seguidores, desde parejas muy consolidadas que amplían familia hasta quienes se estrenan en la maternidad o paternidad.

Paula Ordovás y su marido, el empresario Eduardo Nieto, han cumplido este año su gran sueño al convertirse en padres de Manuela, su primera hija en común tras casi dos décadas de relación y más de trece años de matrimonio. Se conocieron siendo muy jóvenes y consolidaron su historia de amor con una boda en 2012 en Madrid; desde entonces, han formado un tándem muy estable en el que ella ha desarrollado su faceta como influencer y empresaria de moda mientras él ha permanecido en un segundo plano, apoyando su carrera y ahora esta nueva etapa como familia de tres.

Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz forman una de las parejas más mediáticas de España y en 2025 han dado la bienvenida a su segundo hijo, Isai Pedroche Muñoz, que se suma a su hija mayor, Laia. Se casaron por sorpresa en 2015 en una ceremonia íntima en su casa de Madrid y desde entonces han construido un proyecto de vida muy compartido, en el que combinan la exposición pública de sus éxitos profesionales con una defensa firme de su intimidad familiar, mostrando solo pequeños destellos de su día a día con los niños.

Lourdes Montes, diseñadora de moda flamenca, y el torero Fran Rivera han ampliado este año la familia con el nacimiento de su tercer hijo en común, el pequeño Nicolás, que ha llenado de alegría una casa en la que ya estaban Carmen y Curro. La pareja se casó en 2013 y se ha consolidado como un matrimonio muy unido que intenta llevar una vida lo más normal posible en Sevilla, protegiendo la imagen de sus hijos y compartiendo solo momentos puntuales como el reciente bautizo de Nicolás.

El cantante Omar Montes ha sido padre de su primer hijo en común con su pareja, la creadora de contenido Lola Romero, con quien mantiene una relación discreta desde hace unos seis años. El bebé, que se llama Ismael, llega a una familia en la que ya está Omar Jr., hijo mayor del artista fruto de una relación anterior con Nuria Hidalgo.

La actriz Cristina Castaño se ha convertido en madre a los 46 años de un niño llamado León, una maternidad muy meditada que ha afrontado en solitario y de la que ha hablado con mucha honestidad. En entrevistas recientes ha explicado que decidió ser madre soltera por elección, asumiendo que su gran historia de amor en este momento es la que vive con su hijo, y ha relatado el proceso emocional y logístico que la llevó a apostar por una familia monoparental, reivindicando otros modelos de maternidad más allá de la pareja tradicional.

La modelo Helen Lindes y el jugador de baloncesto Rudy Fernández han dado la bienvenida a su tercera hija, Anais, que se suma a sus hijos mayores, Alan y Aura, y convierte a la pareja en familia numerosa. Juntos desde hace más de una década, se casaron en 2015 en Mallorca y han compartido con mucha naturalidad su vida entre canastas, sesiones de fotos y mudanzas, mostrando siempre una imagen de pareja muy compenetrada que trata de equilibrar carreras exigentes con una dinámica familiar muy cercana.

Isa Pantoja y Asraf Beno viven en 2025 su año más especial con la llegada de Cairo, su primer hijo en común, que se suma al hijo mayor de Isa, Alberto. La pareja se conoció en 2018 en un reality de televisión, formalizó su relación con una boda en 2023 y, tras varias idas y venidas mediáticas, ha logrado consolidarse como un matrimonio estable que ahora se presenta públicamente como una familia de cuatro, con una imagen de mucha complicidad y apoyo mutuo.

Dani Alves y Joana Sanz han dado la bienvenida a su primer hijo en común tras casi una década de relación, un bebé muy deseado que ha llegado después de años de intentos, tratamientos de fertilidad y una de las etapas más complicadas en la vida del exfutbolista, marcada por su proceso judicial. La modelo tinerfeña dio a luz en Barcelona y, tras el parto, la pareja se trasladó a su casa en Esplugues de Llobregat, donde viven este nuevo capítulo en la mayor intimidad.

Jeimy Báez también se ha convertido en madre por primera vez con el nacimiento de su hijo, fruto de su breve relación con el esgrimista Yulen Pereira, conocido por su paso por televisión y por haber sido pareja de Anabel Pantoja. La influencer anunció el embarazo en solitario y ha relatado que el parto fue largo y complicado, de más de 24 horas, mientras que la situación con Yulen, que inicialmente confirmó que era el padre, se ha ido tensando hasta el punto de que Jeimy ha decidido no ponerle su apellido al bebé y afrontar esta etapa como madre independiente.

El músico Juan Carmona, miembro de la saga ligada al grupo Ketama, y Sara Verdasco, hermana del tenista Fernando Verdasco, han dado la bienvenida a su tercera hija en común, con lo que ya son oficialmente familia numerosa. Juntos desde hace más de una década, se casaron en 2016 en Boadilla del Monte, rodeados de la familia Flores y de numerosos rostros conocidos, y con el tiempo han ido construyendo una vida muy centrada en la familia, combinando la música y el deporte con una vida relativamente discreta para sus hijas.

También encontramos en la lista a rostros muy conocidos como Carolina Monje, el periodista Matías Prats Jr. o la pareja formada por el futbolista Marcos Llorente y la modelo Paddy. Aunque todos ellos han sido más recelosos a la hora de enseñar a sus hijos, han dejado ver solo algunos momentos muy concretos, manteniendo su vida familiar en un plano más íntimo y discreto.