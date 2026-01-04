Damiano David y Dove Cameron hacen oficial su compromiso con un romántico beso y un anillo de diamantes - INSTAGRAM DOVE CAMERON

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Dove Cameron ha aprovechado la Nochevieja para confirmar lo que sus fans llevaban días sospechando: está comprometida con Damiano David, líder de Maneskin. La actriz subió a Instagram una galería de fotos en las que aparece abrazada al cantante, copa en mano, y con un anillo de diamantes imposible de pasar por alto.

En la imagen principal se ve a la pareja fundida en un beso bajo un techo de luces, ella con vestido rojo y abrigo de pelo, él con chaleco y corbata, en plena fiesta de Año Nuevo. "My favourite part of being alive. Happy new year", escribió Dove, una frase sencilla pero clarísima que convierte el emoji de anillo en anuncio oficial de compromiso.

El anillo, de estilo vintage, luce un gran diamante central rodeado de pequeñas piedras que le dan aún más brillo, un diseño muy en la línea del gusto clásico y elegante de la cantante. Los medios internacionales ya lo han analizado al detalle y lo señalan como una de las joyas de compromiso más comentadas de este inicio de año.

En menos de un día, el post supera los dos millones de "me gusta" y se ha llenado de comentarios eufóricos, con fans celebrando que "por fin" sea oficial y llenando la publicación de anillos y estrellas. Con este gesto, Dove Cameron y Damiano David se consolidan como una de las parejas más potentes del momento y ponen el listón muy alto para las historias de amor de 2026.