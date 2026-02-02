Dora Postigo y Nicolás Martos, nueva pareja. Las familias de Raphael y Miguel Bosé, unidas por el amor

Archivo - Dora Postigo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Confirmando una vez más que el mundo es un pañuelo y que el panorama social de nuestro país es más pequeño de lo que creemos, una nueva e inesperada pareja sorpresa ha surgido de dos de las sagas artísticas más importantes y populares: los Bosé y los Martos.

Y es que tal y como ha adelantado 'Informalia', la hija de Bimba Bosé, Dora Postigo -sobrina nieta de Miguel Bosé, nieta de Lucía Dominguín, y bisnieta de la actriz italiana Lucía Bosé y el torero Luis Miguel Dominguín- estaría viviendo una historia de amor con Nicolás Martos Acosta, hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta -que se separaron en 2015 después de 13 años de matrimonio-, y nieto del icónico Raphael.

Aunque se desconocen los detalles de su incipiente noviazgo, la pareja no se esconde y han hecho de las redes sociales su ventana al mundo y, si bien no han asistido a ningún evento juntos por el momento, los comentarios, imágenes y guiños en sus respectivas cuentas de Instagram son cada vez más habituales. Y en uno de los últimos post de Instagram de Nicolás, en el que posa ante una tienda de souvenirs como si estuviese toreando con su propio abrigo a modo de capote, la sobrina de Palito Dominguín no ha dudado en comentar "mi torero" antes de compartir un selfie con el hijo de la protagonista de 'Padre no hay más que uno'

A pesar de la fama de sus padres y de ser nieto de una de las leyendas vivas de la música española, el joven ha crecido alejado del foco mediático y, aunque se dedica a la pintura y al cine, lleva una vida prácticamente anónima. Mientras tanto, Dora sigue los pasos de su familia y, a sus 21 años se abre camino en el mundo de la música y dentro de unos días participará en el Benidorm Fest con una cumbia llamada 'Rakatá' con la que promete dar mucho que hablar en los próximos meses.

En cuanto a sus vidas sentimentales, nada se sabe de la de Nicolás, aunque la hija de la recordada Bimba Bosé -que falleció en 2017 a causa de un cáncer- y del productor Diego Postigo -actual pareja de la actriz Bárbara Lennie- mantuvo una sólida relación con el hijo de Marta Robles, Miguel Bustamante Martín -aunque popularmente se le conoce como Mitch- que terminó a principios de 2024 después de más de dos años juntos.