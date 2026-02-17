Elena Furiase vuelve al cine arropada por su familia: "Yo no me he ido nunca"

Elena Furiase durante la premiere de la película 'La Boda' a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Después de muchos meses dedicada a otras proyectos profesionales que nada tenían que ver con la gran pantalla, Elena Furiase estrena su última película de la mano del director Pedro Cenjor. Con un reparto de lujo que completan Daniel Chamorro, Margarita Lascoiti, Antonio Dechent y María Jesús Hoyos, Furiase contó con el apoyo incondicional de su familia en una noche tan especial para ella.

Demostrando que son una verdadera piña en el día a día, su madre Lolita Flores y su hermano Guillermo Furiase, disfrutaron del estreno y dedicándole unas bonitas palabras a Elena ante las cámaras. "Muy contenta, muy emocionada, la verdad, estaba un poco nerviosa y todo, pero ya he llegado aquí y ya se me han quitado los nervios" reconocía la actriz en sus palabras.

Consciente del tiempo que llevaba fuera de las carteleras, Elena dejaba muy claro que en ningún momento se había ido: "Todo el mundo me está diciendo eso. ¿Has vuelto al cine? Por Dios, pues si yo no me he ido nunca". En cuanto a cómo había sido el rodaje de 'La Boda', la hija de Lolita Flores reconocía: "Somos muy pocos en el reparto, se hizo como una pequeña gran familia. Fue un rodaje muy rápido, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita".

Feliz por la llegada de un nuevo miembro a la familia tras conocerse el embarazo de su prima Lola, Elena mostraba su alegría por que la noticia no se hubiera filtrado en los medios antes de tiempo. "Nosotros lo sabíamos hacía mucho tiempo y rezábamos porque no saliera la noticia antes de tiempo. Si alguno se había enterado antes o no, muchas gracias por haberlo sacado tan tarde. No como conmigo" recordaba la actriz. Como mamá de dos niños, Elena explica que su prima no le ha pedido ningún consejo, aunque ella sí que le ha recomendado que disfrute mucho del embarazo ya que es una de las etapas más bonitas: "Lo único que le he dicho es que disfrute mucho el embarazo. Está teniendo un buen embarazo, así que le he dicho, disfrútalo".