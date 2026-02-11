Elena Tablada se vuelca con David Bisbal tras la muerte de su padre: "Yo quería mucho a Pepe, es el abuelo de mi hija"

Elena Tablada se vuelca con David Bisbal tras la muerte de su padre - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Feb. (CHANCE) -

David Bisbal atraviesa unos días muy complicados tras la muerte de su padre, Pepe Bisbal, una figura muy querida en Almería y muy presente en la vida familiar del artista. En este contexto de duelo, quienes han formado parte de su entorno más cercano a lo largo de los años también se han volcado con él públicamente: su emotiva despedida en Instagram ha recibido miles de mensajes, entre ellos los de compañeros como Chenoa, Rosa López o David Bustamante, que le han trasladado su apoyo y cariño en estos momentos tan delicados.

Una de esas personas es Elena Tablada, su exmujer y madre de su hija Ella, con quien mantuvo durante años un complicado enfrentamiento judicial por la custodia y otros aspectos relacionados con la pequeña. Pese a ese pasado convulso, la modelo ha confesado que ha podido hablar con Bisbal y con toda su familia tras el fallecimiento de Pepe: "Claro, claro. Con él, con su mamá, con su hermana, con todo el mundo. Pues imagínate, ¿cómo se va a encontrar?". Con estas palabras deja claro que, en circunstancias tan delicadas, las diferencias quedan en un segundo plano frente al dolor compartido y el apoyo mutuo.

Elena también ha querido despedirse de quien fuera su suegro y, sobre todo, abuelo de su hija, replicando en sus redes sociales la fotografía que el propio David compartía de su padre y dedicándole un emotivo mensaje: "El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones". Además, ha explicado públicamente el motivo de ese gesto: "A parte de que yo lo quería mucho a Pepe, Pepe es el abuelo de mi hija", reivindicando así el vínculo afectivo que la unía a él más allá de su relación con el cantante.

En cuanto a cómo está viviendo personalmente esta pérdida, Tablada reconoce que también se encuentra muy afectada: "Bueno, pues triste, pero bueno ya dándose cuenta de que nos vamos yendo y que hay que aprovechar a las personas, y quererlas mientras estemos aquí". Una reflexión que pone el acento en la importancia de la familia y en la necesidad de valorar a los seres queridos en vida, especialmente en un momento en el que toda la familia Bisbal se une en el recuerdo y homenaje a Pepe.