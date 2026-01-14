Elisa Mouliaá, duro reproche a la Fiscalía ante la inminente apertura de juicio oral contra Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá - EURPOPA PRESS

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

El pasado noviembre el juez Adolfo Carretero procesaba a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra Elisa Mouliaá apreciando que había indicios suficientes para sentar al expolitíco en el banquillo de los acusados por la solidez del relato de la actriz sobre el episodio de agresión sexual que habría sufrido por parte del exportavoz de Sumar en octubre de 2021.

Un procesamiento que aplaudía la defensa de la artista -que solicitaba para Errejón 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos- y que sin embargo rechazaba la Fiscalía, pidiendo formalmente que se archivase la causa al entender que los indicios delictivos y las pruebas en contra del expolítico serían insuficientes como para formular un escrito de acusación contra él.

Al margen de la oposición de la Fiscalía, Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado y le ha citado este jueves 15 de enero para noticiarle el auto de apertura de juicio oral como acusado de un delito de agresión sexual.

A menos de 24 horas de que Errejón reaparezca en los Juzgados de Plaza Castilla para comparecer ante el juez, Elisa ha atendido a las cámaras de Europa Press y ha revelado cómo se encuentra y cómo afronta esta cuenta atrás para la celebración del juicio, sin dudar en lanzar un dardo a la Fiscalía.

"Es muchísimo mareo. A pesar de dar veracidad a mi denuncia al final la Fiscalía se ha echado para atrás, pero luego finalmente el juez ha dicho que no, que va al banquillo porque hay muchas pruebas y las pruebas son contundentes, entonces mira, yo... Estoy un poco cansada ya, creo que los procesos judiciales son muy lentos y creo que también confunden mucho la ciudadanía" se ha lamentado.

Como ha denunciado, "yo salí a dar la cara cuando todo explotó y lo único que hice fue ser buena ciudadana y se han tergiversado mucho las cosas, se han sacado muchos bulos. Y yo más no puedo hacer de verdad". "Estoy colaborando al máximo pero como que es un poco cansado estos tumbos ¿no? y el ir y venir. A pesar de que la Fiscalía se interponga y le quieran ayudar, el juez lo ha visto claro" sentencia.

"Yo estoy intentando, también por salud mental, mantenerme un poquito más al margen de todo esto, centrarme en mi vida, en mis proyectos. Yo de momento no he sido citada así que no voy a ir porque no quiero acercarme, creo que tiene que ir Errejón y cuando sea el juicio oral ya nos enteraremos todos" ha comentado sobre la inminente reapareción del expolítico ante el juez.

Y es que a pesar de dar una imagen de fortaleza, Elisa confiesa que "no me apetece, es muy duro volver a revivirlo, es muy duro enfrentarte al juicio de la gente que juzgas muchas veces sin saber". "Muchas veces es más el ruido mediático a favor de este señor que cuando salen las noticias a mi favor. Ahora ha salido que este se va al banquillo y la gente se ha quedado con que la Fiscal se ha echado para atrás y como si mi denuncia hubiera sido archivada, cuando no se ha archivado" deja claro.

De cara al juicio, la actriz nos ha contado que su abogado Alfredo Arrién "es súper optimista porque hay pruebas de todo y hay mensajes, hay testigos, hay periciales. Él sí que tiene mucha esperanza. Yo no, porque sí que creo que hay mucha corrupción todavía, lamentablemente, en este país. Y desgraciadamente que venga de la izquierda duele todavía más". "El problema es que va a ser juzgado con la ley antigua y creo que no va a haber condena ni va a haber nada, pero bueno, lo más importante es que la gente sepa quién es esta persona, que es un acosador, y yo he perdido más que otra cosa" añade rotunda.

Y, aunque no ha querido decir nada sobre la denuncia de dos exempleadas del hogar contra Julio Iglesias por agresión sexual, sí ha aplaudido que cada vez sean más mujeres las que como ella dan el paso de denunciar este tipo de abusos: "Creo que están saliendo más casos de todos estos escándalos gracias a que otras hemos podido dar el paso, gracias a esas denuncias anónimas previas a las mías, yo me atreví. Es decir, yo tampoco fui la primera, así que no nos paren. Gracias".