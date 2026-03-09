Ester Expósito y Kylian Mbappé, ¿se confirma su relación? La pareja, sorprendida de nuevo en París

Ester Expósito y Kylian Mbappé podrían ser la nueva pareja sorpresa del momento - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Aunque en las últimas semanas han sido Tamara Gorro y Cayetano Rivera los que se han ganado el 'título' de pareja sorpresa del momento, parece que estamos ante una nueva y sorprendente historia de amor entre dos de los rostros más populares de nuestro país: la actriz Ester Expósito, y el futbolista Kylian Mbappé, que han desatado la locura en redes sociales tras ser sorprendidos juntos en París alimentando los rumores de romance con varias 'citas' que no han pasado desapercibidas en el país vecino.

Ha sido el popular bloguero francés Aqababe el que ha revelado a través de sus redes sociales que "según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche" escribía el pasado 6 de marzo, acompañando su información de varias imágenes -nocturnas y de escasa calidad, en las que se ve al jugador del Real Madrid en actitud cariñosa con una joven rubia con un sospechoso parecido a la protagonista de 'Élite'.

Y este no habría sido el único encuentro, ya que aprovechando su presencia en París -Ester para asisir a diferentes eventos relacionados con la Semana de la Moda en la capital francesa y el futbolista para asistir a una revisión médica por el esguince de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego en las últimas semanas- ambos se habrían visto en un exclusivo hotel, y este domingo les han sorprendido en el interior del mismo vehículo, en el que se veía a la actriz intentando ocultarse bajo una gorra mientras Mbappé accedía al interior a toda velocidad.

Un idilio que parece que va viento en popa, pero sobre el que por el momento sus protagonistas guardan silencio, dejando en el aire si son solo amigos -como en su día Ester aclaró cuando fue grabada de fiesta con Vinicius Jr.- o si el amor ha surgido en sus últimas citas en Madrid y París.