Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

Eugenia Martínez de Irujo en los Óscar del Turismo - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Dic. (CHANCE) -

Radiante tras celebrar por todo lo alto y por partida doble en Málaga su 57 cumpleaños este fin de semana-primero yendo a ver el musical 'Godspel' de Antonio Banderas y soplando las velas con el actor, y al día siguiente con una gran fiesta flamenca con amigos y familiares como su hija Cayetana Rivera, o su cuñada Bárbara Mirjan- Eugenia Martínez de Irujo no se ha perdido este lunes la gala de los 'Spain Travel Awards' en el Teatro Albéniz de Madrid.

Inseparable de Narcís Rebollo, en el que ha encontrado a su media naranja y con el que vive en una continua luna de miel desde su boda en Las Vegas en 2017, la duquesa de Montoro ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje tranquilizador respecto al estado de su hermano Cayetano Martínez de Irujo después de que el jinete se haya sincerado en la revista '¡Hola!' sobre el duro revés de salud que ha sufrido tras su boda con Bárbara el pasado 4 de octubre en Sevilla. Un problema tan grave que no solo le ha obligado a cancelar la misa funeral por la duquesa de Alba que organiza cada 20 de noviembre en memoria de su madre, sino también su luna de miel.

Poco antes de darse el 'sí quiero' pasó por quirófano para operarse de una hernia en la espalda y, aunque su recuperación iba muy bien, días después de su enlace sufrió una infección que le provocó tales dolores que incluso pensó en "tirar la toalla": "He pasado unos días terribles. Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante... Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro" ha confesado muy afectado.

Pero tal y como ha asegurado Eugenia, que está muy unida a Cayetano, lo peor ha pasado y el duque de Arjona "está mucho mejor". "Que está muy bien" ha insistido, revelando así que su recuperación marcha por el buen camino y que celebrarán las Navidades juntos.