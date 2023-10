Eugenia Martínez de Irujo, harta de afrontar las polémicas de su familia, reclama a su hermano Fernando que de la cara

MADRID, 4 Oct. (CHANCE) -

"Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido" confesaba Cayetano Martínez de Irujo la semana pasada en 'TardeAR' cuando Ana Rosa Quintana le preguntaba por la relación con su hermana Eugenia.

Unas palabras que han dado mucho que hablar porque, según el jinete, "hasta que nació mi hija era mis ojos", pero sin embargo, "desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí".

Este miércoles, Eugenia ha reaparecido ante las cámaras en el funeral en honor a Marta Chávarri que ha tenido lugar en la iglesia de los Jerónimos y como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por las declaraciones de su hermano, mostrándose bastante molesta.

Antes de que la prensa le preguntara por ellas, la hija de la Duquesa de Alba se lo veía venir y reclamaba a su hermano Fernando, con el que acudía a esta cita, que estuviera presenta ante las cámaras para afrontar también las delicadas cuestiones sobre su familia: "Oye, que siempre me trago yo siempre esto".

Con el rostro serio y molesta, confirmaba que está harta de tener que 'tragarse' todos los marrones en los que se ve envuelta su familia: "Hombre pues sí, vamos" y evitaba hacer cualquier comentario al respecto dejando claro que venía a recordar a una gran amiga suya: "Yo vengo a un funeral, ¿sabes?".

Cargando el vídeo....