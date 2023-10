Eugenia Osborne... ¿sabe si es cierto el acercamiento entre su padre y Gabriela Guillén?

MADRID, 28 Oct. (CHANCE) -

Después de conocer que Bertín Osborne y Gabriela Guillén habrían llegado a 'pacto de silencio' para que la fisioterapeuta no hable públicamente de la situación que está viviendo, hemos conocido que el bebé que esperan podría ser un niño. Esta semana se celebraba la 'baby shower' y los detalles en color azul dejaban entrever el sexo... pero por le momento no hay nada confirmado.

Tal y como se ha comentado en los platós de televisión en los últimos días, el distanciamiento que hay entre ambos se produce porque Bertín quería haber formalizado las condiciones económicas que acordaron y la modelo se negó a ello. Eso sí, las conversaciones entre ambos se habrían retomado en los últimos tiempos por el supuesto 'pacto de silencio'.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con una de las hijas del presentador, Eugenia Osborne, y nos ha sorprendido su reacción al pregunta por el este 'acercamiento' entre su padre y Gabriela porque nos ha confesado que no tiene ni idea de que hayan retomado el contacto: "No tengo ni idea, lo siento".

Eugenia nos explicaba que pronto se va a encontrar con su padre, pero no sabe la fecha exacta: "Pues si lo veré dentro de poco, pero todavía no sé el día exactamente" y afirmaba que ella y su padre no hablan sobre los revuelos mediáticos que los envuelven: "Completamente de otras cosas que no tiene nada que ver".

Eugenia y Miguel Barreiro se dejaban ver en el aeropuerto con maletas, dispuestos a disfrutar de un viaje en pareja, y realizaron el check-in mientras que la modelo atendía a la prensa para desmentir que sea conocedora del acercamiento entre el cantante y Gabriela.

