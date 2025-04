Ezequiel Garay, su preciosa declaración de amor a Tamara Gorro: "Siempre me va a gustar, siempre"

MADRID, 3 Abr. (CHANCE) -

Tamara Gorro ha vivido este miércoles uno de los días más especiales y a la vez más complicados de su vida. Dando una nueva lección de vida y abriéndose en canal como nunca, la influencer ha presentado públicamente su nuevo libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', en el que reconoce que la grave depresión que sufrió a punto estuvo de costarle la vida, y en el que por primera vez revela el trastorno alimenticio -bulimia- que ha padecido en los últimos años y que en muchas ocasiones la ha dejado sin fuerzas incluso para levantarse e ir a trabajar.

A su lado, como no podía ser de otra manera, su exmarido Ezequiel Garay, con el que ha vuelto a presumir de la maravillosa relación que tienen tras su separación definitiva en diciembre de 2022. Un acto en el que Tamara haya dejado claro que no quiere que vuelvan a especular con una posible reconciliación porque ya no está enamorada del exfutbolista aunque continúe siendo uno de sus grandes pilares, y en el que ha expresado su deseo de que el padre de sus hijos rehaga su vida sentimental.

Dejando a un lado su habitual discreción, Garay ha dedicado unas preciosas palabras a su exmujer, que como confiesa "es una persona muy importante en mi vida, mucho". "Lo ha pasado muy mal, hay que apoyarla y que estén toda la gente aquí con ella es muy importante. Yo estoy aquí porque es una mujer excepcional, luchadora, trabajadora y aquí apoyándola siempre" ha expresado, afirmando que siempre van a estar unidos por los dos niños -Shaila y Antonio- que tienen en común.

Y cuando le hemos preguntado si le gusta esta "nueva Tama" como a ella le gusta decir de esta versión renovada y sanada de sí misma, el exfutbolista nos ha dejado sin palabras con su preciosa declaración de amor: "A mí la anterior, la de ahora, la de siempre, siempre me va a gustar, siempre".