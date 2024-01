Fabiola Martínez tras la muerte de Arévalo: "Todo el mundo está en shock"

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Situada en el punto de mira nuevamente a pesar de su distanciamiento de Bertín Osborne, Fabiola Martínez sigue con su vida ajena a la última entrevista del cantante en la que le dedica algunos elogios. Cómo no podía ser de otra forma, en esta ocasión Fabiola se mostró visiblemente afectada por la pérdida de Arévalo, una persona a la que conocía muy bien y con la que ha compartido muchos de los momentos de su vida mientras estuvo al lado de Bertín Osborne.

"Todo el mundo está en shock porque las muertes inesperadas es lo que tienen, pero bueno... así es la vida, no hay otra" reconocía Fabiola en la entrada de su casa cuando la prensa le preguntaban por la triste pérdida del humorista. En cuanto a los motivos por los cuales Bertín no había podio acudir al tanatorio para despedir a su amigo, Fabiola dejaba claro que ella no tenía constancia de que el cantante tuviera Covid: "No tengo ni idea, no he hablado con él. Lo siento".

Siempre muy respetuosa con el padre de sus dos hijos y todas las decisiones que este ha tomado desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio, Fabiola dio la callada por respuesta cuando le preguntaron sobre la reciente entrevista de Bertín en la que asegura que no quiere ejerecer de padre con el hijo que ha tenido Gabriela Guillén.

Cargando el vídeo....