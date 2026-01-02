Fani Carbajo vive una pedida de película con Fran Benito en una Nochevieja mágica. ¡Boda a la vista!

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Fani Carbajo Y Fran - MANUEL PINILLA CRUCES - Archivo

MADRID, 2 Ene. (CHANCE) -

El final de 2025 no ha podido ser más especial para Fani Carbajo y su pareja, Fran Benito. Tras un año marcado por proyectos profesionales, la crianza de su hija en común, Victoria, y la consolidación de una relación que comenzó en 2023, la pareja ha decidido dar un paso más y preparar su gran boda para 2026. La exconcursante de La isla de las tentaciones, que ya vivió en el pasado una mediática historia con Christofer, afronta ahora una nueva etapa sentimental mucho más serena y estable al lado de Fran.

La pedida de mano tuvo lugar en plena Nochevieja, en una escena digna de película romántica, con los fuegos artificiales de fondo mientras el reloj despedía 2025. En medio de la celebración, Fran hincó la rodilla frente a Fani para pedirle matrimonio, un momento muy emotivo en el que contó con la complicidad del hijo mayor de ella, que se encargó de taparle los ojos para que no viera la sorpresa hasta el último segundo.

Cuando Fani descubrió lo que estaba ocurriendo, se encontró con un cartel luminoso en el que se podía leer la clásica pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?", detalle que terminó de emocionarla por completo. La respuesta no se hizo esperar y, entre lágrimas, sonrisas y abrazos, la televisiva aceptó encantada, asegurando después a sus seguidores que está "muy, muy feliz" con esta nueva etapa que se abre ante ellos.

La pedida ha llegado después de tres años de relación en los que Fani y Fran han demostrado ser un equipo tanto en lo personal como en lo profesional, embarcándose juntos en proyectos empresariales y apoyándose mutuamente en momentos clave, como el paso de ella por Supervivientes All Stars. La noticia del compromiso ha desatado una oleada de felicitaciones por parte de amigos y rostros conocidos como Anita Williams, Eddy, Violeta Crespo, Dakota Tárrega, Marta de Lola o Cristina Porta, que no han dudado en celebrar que la pareja se encamine ya hacia el "sí, quiero" que Fani desea que sea, esta vez, para toda la vida.