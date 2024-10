¡Felicidad absoluta! Malú confirma que está radiante tras salir a la luz su historia de amor con Ángel Fernández

MADRID, 10 Oct. (CHANCE) -

Tacha Beauty celebra hoy su 30 aniversario con una espectacular fiesta en U Zalacaín a la que han acudido grandes rostros conocidos. Uno de ellos ha sido Malú, muy vinculada a ellos desde sus inicios y lo cierto es que la hemos visto radiante.

Con una sonrisa en su rostro nos ha confesado que ha comenzado a cuidarse "a partir de los 40", aunque no dispone de todo el tiempo que le gustaría: "Entre el trabajo y la enana poco, pero tratas de encontrar el momento, hay que sacarlo".

Disfrutando al máximo de su hija Lucía, la artista nos ha comentado que ahora "toda la prioridad es para ella y, a partir de ahí, lo que quede ya es para ti... pero es maravilloso".

Y es que la pequeña escucha sus canciones porque "se las pone ella sola", aunque de momento no la ha podido ver en directo: "No, todavía es muy chiquitita, todavía no".

Por último, le hemos preguntado por Ángel Fernández, su nueva ilusión, y nos ha confirmado que "está todo súper bien, todo genial", tanto es así que no ha evitado las cuestiones y ha dejado caer que está en uno de sus mejores momentos: "Estoy monísima... no me veis, ¿pinto yo estar mal?".