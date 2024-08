Félix, hermano de Rodolfo Sancho, preocupado y cabizbajo tras conocer la sentencia contra su sobrino

MADRID, 30 Ago. (CHANCE) -

Este jueves 29 de agosto conocíamos la sentencia de la Corte de Samui por la que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua este jueves en Tailandia por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta y hoy dónde cumplirá su pena.

Desde su detención el 7 de agosto de 2023, el cocinero español ha estado en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, uno de los centros penitenciarios más amables del país, donde los reclusos no tienen delitos de sangre y sus condenas no superan los 15 años, pero allí no será donde cumpla su pena.

En un primer momento se apuntó a que podría pasar el resto de sus días en Bang Kwang en Bangkok, conocida como 'El Hilton' o 'el Gran Tigre', una de las cárceles más peligrosas del mundo. Sin embargo, hoy se ha confirmado que su destino será Surat Thani, a donde será trasladado en un furgón blindado de modo inmediato y de manera confidencial.

Tras salir a la luz estas informaciones y sobre todo, hacerse público el fallo, Europa Press ha tenido la ocasión de preguntar en exclusiva a Félix Sancho, hermano de Rodolfo y tío de Daniel, cómo se encuentra.

Cabizbajo, ocultando su rostro con gafas de sol y una gorra, Félix evitaba hacer cualquier comentario sobre la delicada situación en la que se encuentra su sobrino y sobre cómo ha afrontado la familia la decisión judicial.

Momentos muy duros para toda la familia, en especial para Rodolfo y Silvia Bronchalo, que siguen al lado de su hijo y quienes se han mostrado especialmente tocados tras conocer la sentencia en contra del joven.