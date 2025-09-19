Fiona Ferrer, así habla de su amiga Paloma Cuevas tras ausentarse en su cumpleaños

MADRID, 19 Sep. (CHANCE) -

El pasado 11 de septiembre Paloma Cuevas cumplía 53 años y lo celebraba por todo lo alto en uno de los hoteles más exclusivos de la capital en el que reunió a sus seres queridos. Sin embargo, hubo sonadas ausencias, como Fiona Ferrer.

La escritora se ha dejado ver en el desfile de Custo Barcelona, en el que ha presentado su nueva colección en la MBFWM, y allí ha explicado que este año no pudo asistir. Y aunque no ha desvelado el motivo, sí que "la felicité".

En cuanto a su amiga, Fiona ha comentado que "está maravillosa y la amo", que "es una buena virgo y una buena amiga", demostrando así que su amistad sigue inquebrantable como estos últimos años.

De lo que sí que no ha querido opinar es de la información que ha salido a la luz del deseo de Paloma y Luis Miguel de celebrar dos bodas: una en Madrid y otra en México. Ferrer ha contestado con un "no tengo ni idea" y así ha conseguido no desvelar ningún detalle de los planes que tienen como pareja.