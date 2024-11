Francisco Rivera responde con ironía a las declaraciones de Kiko sobre su relación: "Sería muy cortito"

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Kiko Rivera ha elegido el podcast de Xuxo Jones y Ana Brito, 'Poco se habla', para romper su silencio después de una larga temporada alejado del foco mediático y, para sorpresa de propios y extraños, ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación con Isa Pantoja: "No tengo nada en contra de mi hermana. En un futuro no muy lejano me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo quede entre nosotros". "Si llega, voy a tender mi mano, pero yo no lo voy a buscar porque no tengo ganas" ha confesado.

No es el único tema sobre el que se ha sincerado, ya que también ha revelado cómo es su relación con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. Mientras que al exmarido de Eva González está muy unido y reconoce que "no podría vivir sin él", la situación es muy distinta con el primogénito de Carmen Ordóñez y Paquirri, con el que no tiene ningún tipo de contacto: "A ninguno de los dos nos apetece". Sin embargo, ha asegurado que "no le deseo nada malo. Que le vaya todo muy bien, que le vaya de locos con su grupito de música, pero tú en tu vida y yo en la mía" ha sentenciado.

Unas declaraciones con las que Kiko ha dejado claro que no se plantea intentar ningún tipo de acercamiento a su hermano mayor, y a las que Fran ha respondido con ironía en un evento benéfico de la Fundación Alalá que se ha celebrado este domingo en Sevilla.

"Sería un podcast muy cortito. No sé lo que ha dicho, pero sí, no tenemos ninguna relación" ha apuntado con ironía, dejando en el aire cómo están las cosas con Cayetano: "Yo bien, ¿y tú?" ha preguntado al reportero, reacciando con un "hace bien" cuando el reportero le ha comentado que a él no le coge el teléfono.

Sin la compañía de Lourdes Montes, a la que apenas hemos visto desde que anunció que se convertirá en madre de su tercer hijo con el torero en primavera, Fran nos ha contado que aunque lleva el embarazo "bien", está "muy cansada, los niños, un follón...".

Por último, el padre de Tana Rivera se ha deshecho en palabras de elogio hacia el actor Jeremy Irons, con el que el que con motivo de su paso por el Festival de Cine de Sevilla disfrutó de una cena privada en su casa: "La verdad que, aparte de la admiración que ya le teníamos, es un señor excepcional, entrañable, ha sido una suerte poder conocerlo y disfrutar de que te cuenten cosas, de su experiencia, es un día muy chulo". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!