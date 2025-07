Francisco Rivera, en shock tras la detención de Cayetano: "¿Han detenido a mi hermano? ¿Me lo puedes repetir?"

MADRID, 1 Jul. (CHANCE) -

Cayetano Rivera se ha convertido en el absoluto protagonista de la crónica social de nuestro país este lunes después de que a media tarde saliese a la luz que el hijo de Paquirri habría sido detenido horas antes, de madrugada, tras protagonizar un altercado en un conocido local de cómida rápida situado en la calle Atocha de Madrid.

Según adelantaba 'Y ahora Sonsoles', el torero habría tenido un enfrentamiento con las empleadas de la hamburguesería cuando éstas le habrían pedido que sacase un ticket para hacer su pedido y, tras encararse con ellas y exhibir presuntamente un 'fajo' de billetes apuntando que no sabían quién era él, habría tenido que intervenir la Policía.

Tal y como ha añadido 'TardeAR', los agentes habrían tenido que reducirlo porque se estaba comportando de "forma agresiva", y el atestado policial apuntaría que el exmarido de Eva González iría "bebido" en el momento de la trifulca.

En medio de un aluvión de informaciones, Cayetano rompía su silencio en 'YAS' para pedir tranquilidad y que no se forme un "circo mediático" por su condición de personaje público, explicando sin entrar en detalles que hay un parte de lesiones y que ha puesto el asunto en manos de sus abogados para actuar por la vía legal.

Una impactante noticia que ha pillado completamente 'fuera de juego' a Francisco Rivera, que de vacaciones en Las Vegas junto a su mujer Lourdes Montes se ha enterado por la prensa de detención de su hermano. En conversación telefónica con 'TardeAR', el exdiestro ha confesado estar completamente en "shock" y, sin dar crédito a lo que estaba escuchando, ha pedido incluso al reportero que le repitiese la información: "¿Que mi hermano ha sido detenido? ¿Me lo puedes repetir? No me lo puedo creer. De mi hermano no me lo puedo creer", ha reconocido.

Una llamada que el padre de Tana Rivera ha cortado inmeditamente tras confirmar que no había podido hablar con Cayetano, probablemente para intentar ponerse en contacto con él para preguntarle por este delicado asunto y mostrarle su apoyo.

JOSÉ ANTONIO CANALES RIVERA, SORPRENDIDO POR LA DETENCIÓN DE SU PRIMO: "NO ME LO CREO"

Francisco no ha sido el único miembro de la familia en reaccionar a la detención de Cayetano. La noticia pillaba a José Antonio Canales Rivera en el plató del programa de Mediaset, del que es colaborador, y sus primeras palabras denotaban incredulidad y sorpresa.

"No me lo creo. Me sorprende mucho y me parece un poco exagerado. No digo que la noticia no sea esa, pero conociéndola, me sorprendería muchísimo que tenga que ver con que intentase agredir a las fuerzas del orden. Me sorprendería mucho que tuviera un comportamiento obsceno y maleducado, inapropiado, con la gente del restaurante", ha afirmado el sobrino de Paquirri, asegurando que su primo "es un tío muy centrado, muy templado. Es muy difícil llevarlo a los límites de ponerse en contra de las fuerzas del orden". "Las injusticias le gustan poco y se manifiesta ante eso. Lo hemos visto en las redes. Confío más en eso que en una metedura de pata suya" ha añadido sin salir de su asombro.

CAYETANO RIVERA EMITE UN COMUNICADO

Poco después ha sido el propio Cayetano el que, ante el torrente de titulares sobre su detención y su altercado con la Policía, ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales negando que agrediese a los agentes: "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco. Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional. Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición", ha expresado.