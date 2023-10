Gabriela Guillén, demoledor dardo a Bertín Osborne tras su estallido ante las cámaras

MADRID, 23 Oct. (CHANCE) -

Después de dos meses sin aparecer en público, Bertín Osborne abandonaba su 'escondite' el pasado jueves para arropar a uno de sus íntimos amigos, José Luis López 'El Turronero', en la entrega de un premio en Sevilla por su labor solidaria.

Muy enfadado, el cantante mostraba su peor cara ante las cámaras que -como es lógico teniendo en cuenta la cantidad de informaciones que ha protagonizado en los últimos tiempos- se interesaban por su relación con Gabriela Guillén y su decisión de pedirle una prueba de paternidad a la madre de su futuro hijo una niña que nacerá a finales de 2023. "¡No voy a hablar con nadie! ¡Vale ya!" estallaba airado.

Horas después, más relajado, Bertín rompía su silencio ante las cámaras de Europa Press; y a pesar de su negativa a hablar de la fisioterapeuta y la ruptura del acuerdo económico al que habrían llegado y por el que le habría estado pasando a su ex amiga especial una cantidad mensual desde el pasado abril, sí dejaba claro que se encuentra "fenomenal", dejando entrever que no le ha afectado nada de lo que se ha dicho sobre él desde que salió a la luz su próxima paternidad.

Una reacción la de Bertín sobre la que le hemos preguntado a Gabriela que, indiferente al estallido del presentador, se ha mostrado inusualmente relajada y sonriente a pesar del resfriado que le ha impedido hacer vida normal en los últimos días.

"No puedo ni hablar o sea que no voy a hablar de nada" ha asegurado con la voz tomada por el constipado, dejando en el aire si ha visto la polémica reaparición de Bertín y si ella ha presenciado algún estallido así del cantante.

"Os lo agradezco, pero no voy a decir nada, he sido muy educada con vosotros, no quiero ser borde, pero no voy a decir absolutamente nada" ha zanjado tosiendo, evitando echar más leña al fuego tras el cuestionado comportamiento del artista ante las cámaras.

Mucho más expresiva se ha mostrado a través de redes sociales, donde no ha dudado en lanzar un demoledor dardo a Bertín en forma de mensaje: "Un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa pero no el tiempo y el amor" ha publicado en sus stories Gabriela, dejando claro que lo más importante para ella no es el dinero del presentador, sino que se preocupe por su bebé, le dedique tiempo y le cuide.