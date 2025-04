Gustavo, chófer de María Teresa Campos, da la espalda a Terelu ante las acusaciones de prepotente

MADRID, 8 Abr. (CHANCE) -

Alejado del foco mediático desde hace meses y encantado con su nuevo trabajo en una inmobiliaria después de más de 30 años como chófer y mano derecha de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo ha reaparecido públicamente coincidiendo con los testimonios que han salido a la luz en los últimos días sobre el carácter altivo, soberbio y prepotente que Terelu Campos habría tenido con sus compañeros cuando era presentadora en Telemadrid y se encontraba en la cima de su carrera profesional.

Después de que Alessandro Lequio asegurase que la secretaria de la hermana de Carmen Borrego la seguía a todas partes con el cecinero en la mano, y que incluso le escupía los chicles en la mano antes de entrar a plató, varios 'testigos protegidos', y otros que han dado la cara como Enrique del Pozo, han contado anécdotas como que las azafatas de plató tenían que abrirle la lata de Coca-Cola o removerle el yogurt con una chuchara, recordando que además Terelu nunca saludaba a nadie cuando llegaba a maquillaje y peluquería, y que a menudo exhibía sus malos modos y su altivez con sus compañeros de redacción.

Durísimas críticas a las que Gustavo ha reaccionado con absoluta indiferencia, evitando salir en defensa de la hija de María Teresa a pesar de que ha compartido muchos momentos con ella y podría revelar si es cierto todo lo que se está comentando. "No voy a hablar de ellas. Ya sabes que de un tiempo a otra parte no quiero decir nada de ellas ni bueno ni malo. Son cosas que salen y los medios lo tratáis, pero yo no quiero decir nada. Insisto, no quiero decir nada, tampoco defenderla, no quiero decir nada" ha sentenciado, dando la espalda a Terelu y evitando dar la cara en estos duros momentos.

Sin embargo, y aunque por el momento ha decidido mantenerse alejado de la televisión y de las polémicar que rodean a la familia Campos, Gustavo no descarta en un futuro escribir sus memorias o contar sus experiencias en un documental. "No quiero hacerlo, he cambiado mi vida totalmente y estoy encantado. Me lo han ofrecido pero a lo mejor no es el momento. Nunca puedo decir a todo que no. De repente un día te apetece, lo haces y lo cuentas" ha reconocido, asegurando que "yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo, pero lo mejor es dormir tranquilo y estar en paz con uno mismo, no me quiero meter con nadie".

Amigo de Belén Rodríguez, el exchofer de María Teresa también se ha pronunciado sobre su vuelta al trabajo después de cinco meses centrada en su lucha contra el cáncer: "Me alegro muchísimo por ella, de verdad. Sé que lo ha pasado mal, pero esta enfermedad no hay que decir que tengo cáncer y ocultarlo, como ha hecho ella, decir una cosa más, que está a la orden del día. Belén se ha curado y, desde luego, que me alegro mucho por ella. Una gran lección nos ha dado. Sí, por supuesto. No esperábamos menos de ella tampoco".