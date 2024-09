Hiba Abouk, rotunda sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Estoy soltera"

MADRID, 5 Sep. (CHANCE) -

Una vez más Hiba Abaouk ha vuelto a hablar dejándonos a todos sorprenidos. En esta ocasión ha sido durante su paso por el Festival de Vitoria donde presenta su último proyecto profesional, 'Masterchef Celebrity', en el que se estrena en un reality de televisión. Con la mejor de sus sonrisas como muestra del buen momento personal y profesional que está viviendo a pesar de lo mucho que se está hablando sobre su situación sentimental, Hiba confirmaba que está "soltera".

Aunque las especulaciones sobre la verdadera relación entre Álvaro Muñoz Escassi y la actriz no dejan de sucederse, lo cierto es que ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso y reconocer públicamente que están comenzando una bonita historia de amor. "No hay nada que confirmar, chicos ya os lo he dicho, somos amigos" insistía Hiba cuando le preguntaban por las recientes imágenes en las que veíamos a Álvaro llegando a su domicilio con su propio coche.

Muy atenta y cercana con los medios, Hiba se mostraba especialmente relajada ante el tsunami mediático que arrasa su vida en estos momentos y es que, una vez más, la actriz prefiere dejar en el aire cuál es el verdadero nexo de unión con el jinete.

Junto al resto de sus compañeros de programa, Hiba también respondía a la pregunta sobre los corazones con los que Álvaro le comentó en su última publicación de Instagram. "Bueno, eso lo pone todo el mundo, chicos, eso no significa nada, ya lo sabéis" contestaba la actriz al respecto quitándole importancia a este detalle que tanto ha dado de qué hablar.