Irene Rosales recibe una felicitación muy especial por parte de Guillermo tras su entrevista más sincera

MADRID, 3 Nov. (chance) -
En medio del gran bache sentimental que ha vivido Irene Rosales tras hacer pública su separación de Kiko Rivera con el que ha compartido once años de su vida además de dos hijas en común, la joven ha reaparecido en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' para hablar en primera persona de su separación y el buen momento sentimental que vive ahora junto a su nueva ilusión, Guillermo.
"Yo estoy bien. Me da coraje la gente que dice: 'ay, está pasando un duelo'. Jolines, ojalá todos los problemas en la vida fueran separarte de tu pareja porque se ha acabado el amor" reconocía Irene ante Sonsoles Ónega como muestra de que ya ha pasado página. Sobre el inicio de su relación, Irene reconocía que todo fue muy rápido entre ellos y que cuando conoce al hijo de Isabel Pantoja ella tan solo es una niña. "Soy una niña prácticamente, porque este mundo te coge todo muy nuevo y tienes muchos miedos. Me enamoró y me enganchó muchísimo. Al año y medio tuvimos a nuestra hija" explicaba.
Tras haber vivido una relación especialmente tormentosa con muchos altos y bajos en el camino, Irene reconoce que ella se olvidó de cuidarse para ejercer de 'madre' también con su marido. "Sí es cierto que este verano me vi más sola de lo habitual. Kiko tenía mucho trabajo y yo pasaba más tiempo con las niñas. Nos fuimos a Menorca con mi familia, y allí noté una distancia diferente, una desconexión. Éramos familia, pero ya no nos sentíamos pareja" confesaba durante la entrevista. Sin lugar a dudas, el momento más complicado para Irene fue explicarle a sus hijas que su matrimonio había acabado, aunque entre ellos sigue existiendo una relación cordial por el bien de Ana y Carlota: "El peor día fue comunicárselo a las niñas. Tomamos la decisión y, a los tres días, se lo dijimos. No hubo nada extraño porque Kiko tenía que trabajar fuera, así que ellas no notaron nada raro. Pero para mí sí fue duro, porque yo era la que me quedaba con ellas en casa".
Mostrano su versión más sincera y natural, Irene también reconocía que podrían haber alargado su matrimonio mucho más tiempo a pesar de que ninguno de los dos era feliz. "Podríamos haber seguido juntos toda la vida, porque nos queremos con locura, pero habría sido egoísta conformarnos con ese tipo de amor. Tenemos 34 y 41 años, y merecemos buscar la felicidad plena" y explicaba sobre el momento en el que se encuentra el trámite de su separación: "No hemos firmado nada todavía, pero está todo bien. No hay discusiones ni problemas. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo".
Como no podía ser de otra forma, Irene también tenía unas bonitas palabras para su nueva ilusión, Guillermo. Con la ilusión y el brillo en los ojos al hablar de él, la joven reconocía que está de nuevo enamorada: "Me da hasta vergüenza decirlo, pero oye, ¿por qué voy a tener que negarme a algo bonito? Pues sí". Con pies de plomo al hablar de futuro y con muchas ganas de seguir conociéndose, Irene añadía: "Es cierto que enamorada es estar feliz y que ahora mismo encontrar una persona que te ilusiona, me cuida muy bien, nos estamos conociendo y yo estoy plenamente feliz".
A pesar de la discrección con la que se ha mantenido desde que se hizo pública su relación, en esta ocasión Guillermo no podía evitar pronunciarse públicamente ante tal declaración y recurría a las redes sociales para mostrar su felicidad. "Orgullosoooooo de ti!! Eres todo corazón, la vida solo te puede regalar cosas bonitas! A por todas" ha escrito Guillermo junto a una instantánea en la que se ve a Irene en televisión durante su entrevista.