Isabel Jiménez, su duro reproche a la prensa tras el bache de salud de Sara Carbonero: "No era necesario"

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Fan de 'Aída', Isabel Jiménez no se ha perdido este martes la première de la película 'Aída y vuelta' que, dirigida por Paco León, vuelve a reunir al reparto de la icónica serie 10 años después de la emisión de su último capítulo en Telecinco -Carmen Machi, Melani Olivares, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Eduardo Casanova, o David Castillo entre otros- en una de las comedias más esperadas de la temporada, que llegará a los cines españoles este viernes 30 de enero.

Como no podía ser de otra manera siendo una de las mejores amigas de Sara Carbonero, hemos preguntado a la presentadora de Informativos de Mediaset cómo se encuentra la de Corral de Almoguer después del problema abdominal que le llevó a estar ingresada en un hospital de Lanzarote 11 días a principios de enero, y del que se recupera en su residencia de Madrid lejos del foco mediático y arropada por sus seres queridos.

"A ver, yo imagino que cuando la tengáis a ella en un evento, en un photocall, ella contará hasta donde ella quiera, pero tenéis que entender que al final son temas de salud, terceras personas, que por mucho que seamos hermanas es muy complicado" ha expresado rotunda antes de lanzar un duro reproche a la prensa sobre cómo han tratado un asunto tan delicado como este: "Muchas veces entiendo vuestro trabajo porque soy periodista, entiendo el interés, pero también hay que equilibrar mucho, ¿no? Hasta dónde la privacidad de una persona en cuestiones de salud".

"Yo te digo la verdad. Yo no he visto ni he leído nada. O sea que no sé hasta dónde se ha llegado ni cómo se han contado las cosas porque de verdad te prometo que no he visto nada ni he leído nada. Yo creo que ahí también es una manera de protegerme. La única cosa que he visto y que no me gustó nada fueron las imágenes cuando ella estaba en el aeropuerto, que creo que no eran necesarias" ha reconocido muy crítica, haciendo referencia a las instantáneas de Sara regresando a Madrid con su novio José Luis Cabrera tras recibir el alta hospitalaria en Tenerife.

Cambiando de tema, y tras apostar por la prudencia sobre Julio Iglesias al limitarse a apuntar que como periodista "vamos un paso más allá y la Justicia lo ha archivado. Tenemos muy poquita información y tampoco puedes entrar a valorar lo que ha hecho o no ha hecho una persona porque no lo sabemos", ha revelado que no está entre sus planes leer las memorias de Iñaki Urdangarín, otro de los protagonistas de la actualidad: "Piensa que yo acabé del Caso Noós... Hay tenams que he contado tanto, me he tirado tantos años hablando de Iñaki Urdangarín, que salvo que me digan que es un tema de lectura obligada como periodista, no" ha sentenciado.