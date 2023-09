Isabel Preysler y Carmen Lomana rivalizan en elegancia con la Reina Letizia en el Teatro Real

MADRID, 20 Sep. (CHANCE) -

Como se ha convertido en una tradición, el final del verano marca el inicio de la nueva temporada del Teatro Real, una de las citas culturales por excelencia de la flor y nata de nuestro país. Y presidiendo este estreno tan especial para los amantes de la ópera -que este año es 'Medea', de Luigi Cherubini- los Reyes Felipe y Letizia, que han vuelto a mostrar su apoyo incondicional al Real asistiendo a uno de los eventos más glamourosos del arranque del otoño.

Un evento muy especial en el que la Reina ha vuelto a acaparar todas las miradas, convirtiéndose en la gran protagonista de la noche con un diseño que, aunque ya le hemos visto en tres ocasiones, continúa impactándonos y enamorándonos como la primera vez. Un vestido negro estilo 'new look' de 'The 2nd Skin Co' que estrenó en los Premios Princesa de Asturias en 2021 y que ocupa un puesto en el podio de honor de nuestros favoritos por elegante, favorecedor y sofisticado haciendo de su Majestad una diva del Hollywood de los años 50.

Pero además de los Reyes, han sido numerosas las celebrities que no se han querido perder la inauguración de la temporada 2023-2024 en el Teatro Real. Isabel Preysler, Amparo Corsini, Carmen Lomana, Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, Iñaki Gabilondo y Lola Carretero, Jaime Peñafiel y su mujer Carmen Alonso, Carola Baleztena y Emiliano Suárez, Joanes Osorio, Javier Martínez de Irujo o Narcís Rebollo sin Eugenia Martínez de Irujo entre otros.

Una velada en la que el mundo de la política también estuvo representado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la mujer de José María Aznar, Ana Botella; el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta del Congreso, Francina Armengol o la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso.

Isabel Preysler. Con permiso de Doña Letizia, la gran protagonista del estreno. Demostrando que la soltería le está sentando a las mil maravillas, la 'reina de corazones' deslumbró con un conjunto gris satinado de tres piezas. Blazer entallada con originales puños ligeramente abullonados en el remate, pantalón acampanado y un top con escote joya adornado con una gran piedra.

Amparo Corsini. La mujer de Manolo Falcó, y por tanto cuñada de Tamara, apostó por el menos es más y presumió de su elegancia sin estridencias con un vestido negro con flores bordadas en el mismo tono, de largo midi y sin mangas, que combinó con un cinturón fino y bailarinas destalonadas en el mismo tono.

Carmen Lomana. La socialité, una de las mujeres más estilosas de nuestro país, ha enamorado con un precioso vestido de gasa en rosa empolvado con detalles bordados en plata. Largo midi, falda tipo evasé y escote redondo, que realza su silueta y en un color que le favorece especialmente y que también ha elegido para sus zapatos, unos delicados salones con pulsera joya en el empeine.

Miriam Lapique. La viuda de Alfonso Cortina, apasionada de la ópera, ha apostado por el rosa fucsia con un traje sastre con originales solapas tipo esmoquin en negro, top lencero, cinturón de piel, zapatos y clutch en el mismo tono, y un maxi broche dorado en la americana.

Carola Baleztena. Acompañada por su marido, Emiliano Suárez, la actriz nos ha dejado sin respiración con un vestido negro repleto encaje y transparencias que dejaba a la vista su ropa inetrior y sandalias en el mismo tono, además de un abrigo color beige sobre los hombros.

Cruz Sánchez de Lara. Inseparable de Pedro J. Ramírez, la abogada ha lucido un sobrio vestido bicolor en el siempre infalible dúo blanco y negro, con manga corta tipo murciélago y falda recta.

