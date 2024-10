Javier Tudela, al más puro estilo 'El juego del calamar', sobre Kiko Matamoros: "Me lo tengo que cargar"

MADRID, 23 Oct. (CHANCE) -

Javier Tudela ha acudido este miércoles al estreno VIP de la experiencia inmersiva EL JUEGO DEL CALAMAR, basada en la exitosa serie coreana de Netflix y allí ha atendido a la prensa donde ha toreado -y comentado con humor- qué haría si se enfrentase a Kiko Matamoros.

El hijo de Makoke ha asegurado que su familia ahora se encuentra "en un momento dulce" y también ha desvelado qué le parecería que su madre se diese el 'Sí, quiero' con Gonzalo: "A mí con que no me den un hermanito me vale".

En seguida se le preguntaba por una competición al estilo 'El juego del calamar' con Matamoros y ha comentado que "creo que no estaríamos al mismo nivel ahora mismo por muy potencia física que haya tenido, yo ahora mismo estoy en un momento bastante potente físicamente, pero él estuvo mejor en mi época, pero ya es otra historia".

Con el humor que siempre le ha caracterizado se ha acordado que para salvarse él, tiene que 'matar' a la otra persona y ha reflexionado ante los micrófonos: "Vaya, me lo tengo que cargar", pero segundos más tarde se reía asegurando que hay que tener sentido del humor siempre al abordar ciertos temas.