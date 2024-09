Javier Ungría asegura estar "acostumbrado" a las sorprendentes declaraciones de Elena Tablada

MADRID, 13 Sep. (CHANCE) -

Tras convertirse en la protagonista de esta semana al confesar que su relación con Javier Ungría terminó cuando este le confesó que tenía manía a su hija Ella, Elena Tablada aparecía este jueves, 12 de septiembre, en la MBFW de Madrid y aclaraba sus declaraciones.

"Quiero dejar claro que esto no es algo que yo digo para hacer daño a él, yo lo digo porque al final me hizo daño a mí, al final es una terapia ese programa y es algo que forma parte de mi vida y de mis intranquilidades, no es para hacer daño a nadie" aseguraba la diseñadora.

Unas afirmaciones que no han hecho nada de gracia a Javier, con el que hemos podido hablar en el día de hoy y preguntarle por ellas. El exconcursante de 'Supervivientes' nos aseguraba que "ya estoy acostumbrado" a estas cosas.

Sin embargo, parece que se quedaba sin palabras, ya que comentaba que "hay cosas que dos años y medio después es un poco...". Eso sí, el empresario aseguraba que se ha tomado esas palabras "regular" y no sabe aún si tomará medidas legales al respecto: "Pues no lo sé, no lo sé".