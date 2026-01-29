Jessica Bueno responde rotunda a los que tachan a su nuevo novio, Roberto Mendoza, de "cazafamosas"

Jessica Bueno - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

En uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal, y antes de desfilar en su cita favorita del año, SIMOF -Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, que se inaugura este jueves- Jessica Bueno se ha subido a la pasarela flamenca de Jerez de la Frontera de la mano del diseñador Sergio Parrales. Y además de presumir de figura y derrochar arte con un espectacular diseño negro de volantes, la modelo no ha dudado en salir en defensa de su nuevo amor, Roberto Mendoza, y responder a los que aseguran que le gustan demasiado las famosas.

Fue a principios de 2026 cuando salió a la luz que la ex de Kiko Rivera estaba ilusionada con el músico tras su decepcionante ruptura con Luitingo hace casi un año. Y aunque por el momento prefiere no poner etiquetas a su relación, sí ha confesado que está "feliz" y, aunque con pies de plomo para no repetir los mismos errores del pasado, está "conociendo a una persona y ya se irá viendo qué pasa".

Un incipiente noviazgo salpicado por la polémica, ya que las colaboradoras televisivas Amor Romeira y Alexia Rivas han revelado que no es la primera vez que Roberto deja a una pareja anónima -ya que supuestamente estaba con una chica con la que tendría un hijo cuando conoció a Jessica a principios de diciembre- para comenzar algo con una famosa.

"Ya lo hizo una vez que tenía una novia que era Dj, que no era conocida, y empezó a concoer a Fiama la de 'Hombres, mujeres y viceversa'. Él dejó a su novia DJ por Fiama, y ahora acaba de dejar a su otra novia recién parida por ti, Jessica Bueno, cariño, así que no te sientas especial, y yo te diría que huye, detrás de la colina más allá, vete" le ha advertido Amor.

Ante las especulaciones de que su nuevo amor podría ser un "cazafamosas", Jessica no ha dudado en responder de manera tajante: "Al final a mí me da igual lo que se diga, yo conozco a las personas y me baso en mis vivencias y se dicen muchísimas mentiras". "Yo vivo el presente y todos tenemos un pasado, incluida yo, y al final lo único que hay que vivir es lo que nosotros vivimos y ya está" ha sentenciado, dejando claro que no piensa permitir que el pasado de Roberto afecte a su relación. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!