Gobierno de Ayuso dice que Ley de Universidades "no va a salir como está redactada" y fija como objetivo la financiación

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y cuatro rectores de universidades públicas de la región, en un encuentro en Miami, Estados Unidos, el 22 de junio de - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) "no va a salir tal y como está redactada" y sigue trabajando en uno de los principales escollos, que es la financiación de los centros en un modelo plurianual, que mantiene como principal objetivo.

"Yo lo que le puedo decir es que la ley tal y como está redactada en este momento no va a salir. La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual con las universidades, que les dé estabilidad y que, por tanto, puedan conocer y puedan hacer una planificación adecuada de los recursos", ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Así, el consejero ha recordado que son más de 1.200 millones con los que cuentan las universidades en los Presupuestos de este año y ha incidido en que la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ahondará en esta ley.

García Martín ha subrayado que Zarzalejo le dará "un impulso" a la Consejería para poder abordar "todos y cada uno de los proyectos que tiene", que "no son pocos".

Por su parte, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press, indicó este martes, tras la salida de Viciana, que los rectores consideraban oportuno empezar de cero con la LESUC, y que esta les proporcione "más ingresos".