Jon Arias, "contento" y con "tranquilidad" tras conocerse que espera su primer hijo junto a Alba Ribas

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

Jon Arias se ha dejado ver este miércoles 14 de enero en los premios CYGNUS de la Universidad de Alcalá y allí ha confesado cómo está viviendo esta dulce etapa tras trascender públicamente que se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja, la actriz Alba Ribas.

Allí, el actor ha asegurado que este 2026 es "año importante", que está "muy contento" y que de momento todo va bien. Además, ha bromeado con que ese será "sin duda" el papel de su vida.

Tanto él como Alba están "muy contentos" y entiende la repercusión que ha tenido la noticia porque "es algo con lo que mucha gente empatiza", pero ha dejado claro que se lo están tomando con "tranquilidad y contentos". Además, no le preocupa el cómo conciliarán la paternidad con el trabajo porque "se buscará la manera".

Minutos después de aparecer ante los medios de comunicación, el diario 'El Correo' ha publicado en exclusiva la noticia de la cuarta boda de su padre, Imanol Arias, con la abogada argentina Nélida Inés Grajales.