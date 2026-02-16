José María Almoguera da la cara por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ante las críticas por vivir de vender su vida

José María Almoguera - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

No hay paz para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. A pesar de que la hija de Terelu Campos se ha mostrado tajante en 'Vamos a ver' negándose a confirmar (aunque tampoco a desmentir) los rumores de embarazo surgidos en los últimos días, son muchos los que aseguran que su llamativo silencio se debe a que la pareja estaría negociando vender la noticia de su segunda paternidad -tienen un hijo de 14 meses, Carlo Jr.- vía exclusiva a un conocido programa de televisión.

Y las críticas, como no podía ser de otro modo, no han tardado en surgir después de que la sobrina de Carmen Borrego haya defendido por activa y por pasiva que ella no vive de vender su vida privada, desmarcándose así del resto de su mediático clan.

A la vez, Carlo está en el ojo del huracán después de que su prima Laura Matamoros haya revelado en 'Espejo Público' que no tienen ningún tipo de relación desde que ella se posicionó públicamente con su tía Mar Flores tras la publicación de sus memorias, y le pidió a él que hiciese lo mismo ante los epiodios de maltrato que la modelo habría sufrido presuntamente por parte de Carlo Costanzia di Costigliole.

Lejos de quedarse ahí, la influencer ha destapado que su primo estaría en una posición complicada no solo por el enfrentamiento de sus padres, sino también por la nula relación que su madre tendría con su suegra Terelu, insinuando que Carlo habría tomado partido por las Campos en alguna ocasión.

Una polémica que ha hecho que José María Almoguera salga en defensa de Alejandra y su novio. Dejando claro que los enfrentamientos que han protagonizado en los platós en los últimos meses están más que olvidados, el hijo de Carmen Borrego ha tomado la palabra para responder a los que aseguran que su prima y el hijo de Mar Flores no saben lo que es trabajar y solo viven de vender su vida privada.

"Carlo tiene un negocio. Un negocio no se levanta de la noche a la mañana, conlleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, eso no es verdad. Y mi prima que no se levanta a las 9 de la mañana no quiere decir que no se haya costado muchísimas veces a las 5 de la mañana de trabajar por la noche mucho tiempo. Creo que la gente no sabe lo que dice, no sabe lo que habla" ha sentenciado rotundo. "Si a la gente le interesa que hable de su vida pues le interesa, es lo que hay, sin más" ha defendido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!