Juan Avellaneda deja claro que no tiene "feeling" con Pelayo Díaz: "¿Cuándo ha sido amigo?"

MADRID, 21 Sep. (CHANCE) -

Juan Avellaneda se dejaba ver esta semana en el gran desfile de Carolina Herrera en Madrid y allí hablaba con la prensa sobre la futura boda de su íntima amiga Nieves Álvarez. Muy feliz por ella, desvelaba que ha sido una noticia "muy fuerte" y que la modelo "está feliz".

Sin embargo, el tono de la conversación cambiaba cuando se le preguntaba por la boda de Pelayo Díaz. Al escuchar 'examigo', el diseñador se sorprendía y contestaba: "¿Otro examigo? ¿Cuándo ha sido amigo?", dejando entrever que nunca tuvo relación de amistad con él.

En ese aspecto, Juan comentaba que "hemos compartido en algún sitio y súper educados los dos, correctos, pero no con todo el mundo tienes que llevarte bien", explicaba y confirmaba que "no tengo mucho feeling, no te lo voy a negar", algo que "se ha visto varias veces". De hecho, desvelaba que "cada vez que nos juntan es verdad que la gente dice 'estáis un poco tensos'".

En cuanto a la próxima boda del influencer, Avellaneda explicaba que "a mí me encanta que la gente se case, que hagan bodas, que celebren el amor y que se lo pasen súper bien" aunque reconocía que no le gusta mucho su forma de vestir: "Depende el día".

Eso sí, desvelaba que "a mí lo que me gusta de Pelayo muchas veces es que se atreve más que nadie, pero luego es verdad que hay looks que a mí no me gustan... lo que me encanta es que se atreve y eso es lo que yo sí que valoro de él. Al final es uno de los primeros influencers que hubo".