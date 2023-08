Las jugadoras de La Roja, broche de oro a las celebraciones del Mundial con un baño de masas en Ibiza

MADRID, 23 Ago. (CHANCE) -

Demostrando que no hay cansancio que pueda con ellas tras haber conseguido la copa del Mundo, las jugadoras de Selección Femenina de Fútbol han puesto el broche de oro a las celebraciones por el título este martes en Ibiza, un lugar muy especial para todo el equipo donde se han dado un auténtico baño de masas, desatando la locura entre los cientos de personas que colapsaron el centro de la isla para ver de cerca a las chicas de La Roja.

Tras celebrar el Mundial en Sydney con la Reina Letizia y la Infanta Sofía el domingo, y en Madrid ante más de 20.000 personas el lunes a ritmo de Camela y Vicco, el combinado capitaneado por Ivana Andrés era recibido en el Palacio de la Moncloa por el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, antes de dar comienzo a un merecido descanso en forma de vacaciones con sus seres queridos.

O eso pensábamos, ya que una representación del equipo -con Jennifer Hermoso, Alexia Putellas y Olga Carmona a la cabeza- ponía rumbo a Ibiza poco después para celebrar con la afición pitiusa la Copa del Mundo. Fue en la isla balear donde La Roja se concentró en Semana Santa, cuando ganar el título parecía solo una quimera. "Aquí empezó todo" ha confesado Misa Rodríguez, que tampoco se quiso perder la 'última' fiesta.

Y es que no se puede llamar de otra manera al auténtico baño de masas que las jugadoras de la Selección se han dado durante su recorrido por las calles del centro de Ibiza en un autobús descapotable. Aplausos, ovaciones, pancartas y muchas ganas de ver de cerca a sus ídolos, encantadas con la euforia que ha desatado su inesperado viaje a la isla.

Lo han demostrado a su llegada al Consejo insular de Ibiza, donde no han dudado en firmar autógrafos y camisetas y hacerse fotografías con todos los aficionados que se han acercado para darles la enhorabuena por el hito que han logrado.

A continuación tuvo lugar un acto en el que las jugadoras han sido obsequiadas con productos cosméticos, artesanía local y figuras de la diosa Tanit, a la que caracterizaba el carácter guerrero que poseen también ellas.

Jennifer Hermoso -en el punto de mira por el polémico beso de Rubiales, sobre el que no ha hecho ninguna declaración para no eclipsar la celebración- ha bromeado con que de las 23 futbolistas que forman la Selección tan solo estaban en Ibiza "las supervivientes" porque el resto no había aguantado.

Entre ellas, Alexia Putellas -que ha preferido mantenerse en todo momento en un segundo plano a pesar de ser una de las grandes estrellas de La Roja- Salma Paralluelo, Tere Abelleira, Olga Carmona, Misa Rodríguez o Cata Coll, que ha destacado el papel de la isla en su victoria, ya que "fue en Ibiza donde comenzó todo, nos unió y ahora hemos vuelto para celebrarlo".

