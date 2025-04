Justo Molinero analiza la situación en la que se encuentra Isabel Pantoja y le manda un mensaje

MADRID, 6 Abr. (CHANCE) -

Se ha hablado mucho de Isabel Pantoja en los últimos meses debido al ingreso hospitalario que tuvo hace unas semanas en Madrid, pero lo cierto es que nada se ha sabido de la tonadillera desde entonces.

Hace unos días, Justo Molinero atendía a la prensa y cuando le preguntan si se ha puesto en contacto con la tonadillera, desvelaba que "he hecho por preocuparme, pero no he podido. Espero y deseo que esté mejor".

El presentador de televisión considera que la artista está aislada porque: "no está bien asesorada" y señalaba a la persona responsable a Agustín Pantoja: "Yo creo que sí. Es él el que no la pone en los sitios que la tiene que poner. Yo creo que el responsable es él".

En cuanto al distanciamiento de Isabel con sus hijos, Kiko Rivera e Isa, Justo desvelaba que le parece "muy mal", aunque reconocía que "los niños también tendrán su culpa, no toda la culpa será de la madre, pero qué vamos a hacer, es lo que nos ha tocado".

Sin dudarlo, Molinero le mandaba un mensaje: "Isabel, tus amigos, estuvimos, estamos y seguiremos estando contigo. Te deseamos lo mejor. Recupérate y quiero verte en concierto ya. Te esperamos". Además, aseguraba que "me gustaría que estuviera actuando, dando conciertos, buscándose la vida. Y no arrinconada en cualquier sitio".