Kiko Rivera y la decisión con la que ha sorprendido a sus seguidores, se adueña de una segunda marca de ropa

MADRID, 9 Feb. (CHANCE) -

Kiko Rivera ha pasado el día de su cumpleaños acompañado por su mujer, Irene Rosales, y por amigos, pero nadie de su familia ha estado con él para festejar algo tan especial... y es que el dj está completamente distanciado de su madre desde que explicó públicamente los motivos que le llevaron a enfadarse con ella y con su hermana no tiene relación debido a las declaraciones tan bochornosas que hizo de ella hace una semana.

Aún así, Kiko parece que está siendo feliz, al menos en los stories que ha colgado en su perfil de Instagram le hemos visto con la tarta de cumpleaños, con sus amigos cantando, disfrutando de la fiesta sorpresa que le ha realizado Irene Rosales... y lo cierto es que no esperábamos que nos diera la sorpresa que ha emitido a través de su perfil: el dj se ha adueñado de una segunda marca de ropa.

"Acabo de comprar algo que me ha gustado tela, me ha gustado demasiado como para no hacerle una oferta y me siento feliz, ha sido mi auto-regalo de cumpleaños" comenzaba diciendo el hijo de Isabel Pantoja... hasta que soltaba la noticia: "En estos momentos me convierto en dueño de @zeeroxx_oficial y se convierte así en mi segunda marca de ropa".

De esta manera, Kiko además de tener 'Kantora is mine', ahora tiene esta segunda por la que lanzará sudaderas y ropa, tal y como hemos visto en su perfil. Después de finalizar su contrato con Universal, parece que el dj tiene claro el sector al que se quiere dedicar y en el que va a poner todo su empeño en los próximos días.