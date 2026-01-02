Kiko Rivera deja a sus hijas con Irene Rosales para disfrutar de su primer fin de año con su nueva pareja, Lola

Lola y Kiko Rivera su llegada a una tienda de pirotecnia - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Ene. (CHANCE) -

La nueva relación de Kiko Rivera con Lola ha supuesto un nuevo giro en la vida sentimental del dj, después de su separación de Irene Rosales y de una etapa marcada por altibajos personales y familiares. En las últimas semanas, la pareja ha decidido dejar de esconderse y mostrarse con naturalidad, confirmando así que atraviesan un momento ilusionante y apostando por esta nueva historia juntos.

En esta ocasión, Kiko y Lola se muestran muy sonrientes y relajados tras hacer pública su relación, en una escena que tiene lugar después de dejar a las hijas del dj e Irene Rosales en el domicilio de ella, cumpliendo así con sus obligaciones familiares. A la salida, el hijo de Isabel Pantoja no puede evitar soltar una carcajada cuando se le pregunta si pasará el final de año junto a su nueva pareja, una reacción que deja entrever la complicidad y la buena sintonía que existe entre ambos.

Lola, por su parte, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y responde con gestos más que con palabras. Ante la pregunta de si está enamorada del dj, la joven se limita a sonreír, dejando que su cara hable por ella sin necesidad de confirmar nada de viva voz. Esa combinación de risas de Kiko y silencios cómplices de su novia, dibuja la imagen de una relación que avanza con calma, pero con paso firme, dispuesta a comenzar este año de la mano.