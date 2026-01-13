Kiko Rivera, su emotiva felicitación a Cayetano en su 49 cumpleaños: "Un orgullo poder llamarte hermano"

Kiko Rivera ha felicitado públicamente a Cayetano en su cumpleaños - INSTAGRAM KIKO RIVERA

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Día marcado en rojo en el calendario de Cayetano Rivera, que este martes 13 de enero cumple 49 años. Alejado del foco mediático tras un final de 2025 de lo más intenso tras salir a la luz su supuesta relación con la reportera Gemma Camacho, y rumorearse que podría tener una amistad especial con la rejoneadora francesa Lea Vicens mientras sigue a la espera de juicio por el aparatoso accidente de coche en el que arrancó de cuajo dos palmeras en la rotonda de entrada de la urbanización en la que reside en Sevilla, el torero ha recibido una felicitación muy especial.

Presumiendo de la maravillosa relación que tienen, y confesando lo importante que es el hijo de Carmen Ordóñez en su vida, Kiko Rivera no ha dejado pasar la ocasión de felicitarle públicamente con un emotivo mensaje compartido en redes sociales con su 1.1 M de seguidores.

"Hoy es tu cumpleaños y no quería dejar pasar este día sin decirte algo importante. La vida, por circunstancias, no nos dejó compartir tantos momentos juntos cuando éramos niños" ha comenzado, recordando que "nuestro primer gran encuentro llegó tarde, en la boda de nuestro hermano mayor". "Y aun así tuvo que pasar un poco más de tiempo para que nuestra relación se afianzara de verdad" ha reconocido, haciendo mención al escasísimo contacto que tuvieron tras la muerte de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', por la nula relación de Isabel Pantoja con la familia Rivera.

Sin embargo, como ha revelado con un carrusel de imágenes de ambos juntos derrochando complicidad, "aquí estamos y hoy puedo decir sin dudarlo que eres una de las personas más importantes de mi vida". "Eres un hermano cojonudo, de los que siempre están, de los que suman, de los que se sienten cerca incluso en silencio" ha confesado, agradeciéndole "tu apoyo, tu forma de ser y por estar siempre ahí".

"Hoy es tu día y quiero que sepas que te quiero con locura. Nos quedan muchísimas cosas por vivir juntos, y es un auténtico orgullo poder llamarte hermano. Feliz día. Y sí... ya rozas la 5º planta Te quiero hermano" ha concluido, orgulloso de que Cayetano sea su hermano.