Kiko Rivera se enfrenta (de muy mal humor) a las polémicas a su regreso de Nueva York con Lola García

Kiko Rivera y su pareja, Lola García, regresan de Nueva York - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Aunque fue hace apenas un mes cuando Kiko Rivera confirmó que estaba enamorado de Lola García tras su separación de Irene Rosales el pasado agosto, su relación con la bailaora de Mántrida, Toledo, está totalmente consolidada. Y prueba de ello es que mientras su exmujer ponía rumbo a Disney París con sus hijas Ana y Carlota, y su pareja Guillermo García, el dj se regalaba su primeras vacaciones románticas con su nuevo amor en Nueva York.

Feliz como hacía tiempo que no lo estaba, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores en redes sociales las imágenes más especiales de su viaje a la Gran Manzana con Lola, protagonizado por el temporal de frío y nieve que ha azotado a la ciudad estadounidense, y que no ha sido impedimento para que descubran juntos lugares tan emblemáticos como Central Park, o Times Square.

Tras una semana en Nueva York, Kiko ha regresado este martes a Madrid con su novia para retomar sus compromisos profesionales, y se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto durante sus vacaciones.

En primer lugar, la deuda de 32.000 euros que la bailaora tendría por impago del alquiler de un local que utilizó para abrir una escuela de danza en 2012. Según 'El tiempo justo', Lola habría recibido una orden de desahucio en 2021, aunque habría abandonado el local antes de que interviniesen las autoridades pero sin pagar lo que debía.

También las declaraciones del marido de Isa Pantoja, Asra Beno, en '¡De Viernes!' reconociendo que no confía en que Kiko haya cambiado y asegurando que no se cree el perdón público del dj a su hermana para intentar retomar su relación después de años distanciados.

Polémicas a las que el hijo de Isabel Pantoja ha reaccionado de una manera airada. A pesar de su silencio mientras recorría la terminal del aeropuerto con Lola -varios pasos por delante de su novia para 'protegerla' de las cámaras-, su gesto enfadado, sus miradas demoledoras (incluso a pesar de llevar gafas de sol) y sus bufidos y suspiros han hablado por sí mismos y han dejado entrever que a Kiko no le ha hecho ninguna gracia que se saquen a la luz las deudas de su novia, ni que Asraf haya hablado de él en televisión.

Además, el hermano de Cayetano Rivera ha evitado responder a los que creen que ha viajado a EEUU con su novia para 'competir' con Irene sobre cuál de los dos está más enamorado de su nueva pareja después de que la influencer haya pasado unos días en París con Guillermo y sus pequeñas.

Mucho más calmada se ha mostrado Lola, que sin perder la sonrisa -aunque rápidamente ha ido a refugiarse detrás de su chico para que fuese él quien se enfrentase a las preguntas- ha evitado aclarar qué hay de cierto en sus problemas económicos y su orden de desahucio. ¡Dale al play y no te pierdas la llegada de la pareja de Nueva York!