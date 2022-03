Lara Sajen arremete contra Marta López: "Le conviene decir que es amiga de Olga Moreno"

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Lara Sajen se muestra sin pelos en la lengua cuando le preguntamos por su distanciamiento con Olga Moreno, del que no hay una razón de peso: "no hubo una pelea, pero estamos distanciadas, bueno ella está distanciada con el mundo. Yo la defendí porque es mi amiga, estoy en un proyecto que voy a hacer una canción y creo que se lo voy a dedicar a ella, te prefiero de amiga, que de enemiga, no sé por dónde irán los tiros, pero sí que considera que su relación con ella está muerta: ella en su casa y yo en la mía".

En cuanto le nombramos el nombre de Marta López, la exconcursante de realities se vuelve loca me has nombrado a esa y asegura que la colaboradora está trabajando en los platós de televisión por mantener su relación con Olga Moreno: "a Marta le conviene decir que es su amiga para seguir estando sentada donde está".

Volviendo a la exmujer de Antonio David Flores, a la cantante le encantaría que encontrase de nuevo el amor: "me encantaría, es una mujer de diez, me encantaría que alguien la proteja, como todas si estamos enamoradas el verano va a ser mucho mejor, y de una pareja a otra" y es que solo tiene buenas palabras para Marta Riesco: "se dice que no puedes estar a favor de una o de otra, pero ella no me ha hecho nada, tiene hambre de televisión y para mi es un punto a favor porque le gusta su trabajo. Ole por Marta, saco la bandera por ella".

Eso sí, en el caso de que fuera a Honduras junto con el padre de Rocío Flores, Lara lo tiene claro, no les quiere ver en pantalla: "pues que los eliminen a la primera, que haya doble expulsión, que antes de que se tiren del helicóptero les manden a España".