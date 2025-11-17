Lorenzo Milá sobre la reina Letizia: "Es una mujer cariñosa, cálida, aunque a veces no lo parezca"

MADRID, 17 Nov. (CHANCE) -

Siempre en el punto de mira en cada una de sus apariciones públicas en las que recibe críticas y halagos por partes iguales, la reina Letizia también cuenta con un nutrido grupo de amigos que aún conserva de su pasado como periodista que la apoyan siempre que tienen ocasión. Esta vez era el periodista Lorenzo Milá el que hablaba maravillas de ella en la presentación del libro de su amigo y compañero de profesión, Jesús Álvarez.

"La que he trabajado más con ella es mi mujer Sagrario, pero yo la conocí en la redacción. Era una mujer como la reina que vemos, una mujer perfeccionista, intensa, muy comprometida con lo que hace" explicaba Lorenzo ante las cámaras cuando le han preguntado por ella. Además, como compañero cercano a ella nos revela algunas cualidades de la personalidad de doña Letizia que no siempre saltan a la vista cuando se le observa con lupa en cada uno de sus movimientos. "Es una mujer cariñosa, cálida, aunque a veces no lo parezca, porque a veces se viste o se maquilla de una forma un poco fría. Pero al contrario, es una mujer, y lo vimos en el funeral de estado en Valencia, ¿no? Es una mujer que se acerca mucho" revela.

Una vez más detacando la profesionalidad y la exigencia de la Reina, Lorenzo asegura que son cualidades que siempre le han acompañado también en su trayectoria profesional: "Exigente completamente, es una perfeccionista, es una gran profesional, y aquí en su reinado ha aplicado". Siempre en un discreto segundo lugar y sin intervenir en su nueva vida, el hermano de Mercedes Milá confesaba que siguen manteniendo una bonita amistad con ella: "Tenemos, sobre todo Sagrario, pero poco, procuramos no marear. Ellos saben que nosotros estamos, y que si nos necesitan por cualquier cosa, encantados, pero procuramos no marear mucho".