Lucía Rivera, su decisión ante el amor de su padre y Tamara Gorro, y la crisis de su madre y Quique S. Flores

Archivo - Lucía Rivera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Separados desde 2004 tras tres años de matrimonio, Cayetano Rivera y Blanca Romero se han convertido en dos de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos días. El torero, por su historia de amor con Tamara Gorro, con la que lejos de esconderse, se ha dejado ver con naturalidad a su regreso a Madrid tras disfrutar de unas vacaciones en Dubai y Maldivas, confirmando que está feliz y enamorado de la influencer, a la que habría conocido hace tres meses y con la que hasta ahora había llevado su idilio en secreto.

Más o menos al mismo tiempo fue cuando Blanca comenzó su relación con el exjugador de fútbol y actualmente entrenador Quique Sánchez Flores, con el que desataba los rumores de crisis al borrar sus publicaciones con él -en las que declaraba su amor y confesaba que había sido lo mejor que le había pasado en 2025- en redes sociales tras una fuerte discusión.

Ante el revuelo que se ha creado, la protagonista de 'Pura sangre' ha roto su silencio en Instagram para aclarar que, aunque su noviazgo marcha viento en popa, ha eliminado las imágenes con el sobrino de Lola Flores porque quiere que su perfil sea más profesional y relacionado con su trabajo. "Le dejo todos los días porque las reconciliaciones son maravillosas" ha bromeado.

Mientras sus padres atraviesan un gran momento junto a Tamara y Quique, Lucía Rivera ha decidido desmarcarse de las vidas amorosas de Cayetano y Blanca y, más esquiva que nunca y ocultándose bajo un abrigo tipo plumífero con capucha de grandes dimensiones, ha dejado claro que no piensa pronunciarse ni sobre la felicidad del torero con la influencer, ni sobre los rumores de crisis de su su madre. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!