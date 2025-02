Luis Medina, arropado por su novia Clara Caruana en su cita decisiva ante el juez

El hijo de Naty Abascal ha declarado este martes en la Audiencia Nacional en el juicio por el 'caso de las mascarillas' y lo ha hecho con el apoyo incondicional de su pareja desde finales de 2022, Clara Caruana

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Día crucial para Luis Medina, que este martes ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional en la sexta sesión del conocido como 'caso de las mascarillas', por el que se enfrenta a una pena de prisión de 9 años y a una multa de 450.000 euros por un presunto delito agravado de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario (mascarillas, guantes y test de escasa calidad) en el peor momento de la pandemia del Covid, en marzo de 2020, y a otro delito delito continuado de falsedad en documento mercantil; una trama en la que habría ejercido de 'comisionista' y por la que habría obtenido un millón de euros según la Fiscalía Anticorrupción.

A punto de que el juicio quede visto para sentencia dos semanas después de su inicio, el hijo de Naty Abascal ha intentado demostrar su inocencia en su declaración ante el magistrado, en la que ha contado con el apoyo incondicional de su novia Clara Caruana, con la que mantiene una discreta relación desde finales de 2022, y que ha estado a su lado en este momento decisivo que podría marcar un antes y un después para el marqués de Villalba.

Como ha sostenido durante su comparecencia, dejó claro a Elena Collado, jefa de compras en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, que su socio Alberto Luceño y él venían a "ayudar a traer mascarillas" y que "en ningún momento habló de gratuidad de ningún tipo" en relación a las posibles comisiones que pudiera surgir si salía bien la operación de compraventa de material sanitario. Sí ha reconocido que entonces "no le trasladó qué tipo de interés tenía en la operación porque no tenía obligación ni tampoco se le preguntó".

Respecto a las mordidas millonarias que recibieron de la empresa malaya Leno y que en su caso se quedó en un millón de euros, ha detallado que no llegó a ningún pacto previo con su socio porque las comisiones se cierran una vez que se completa la venta. "No podíamos saberlo. Me plantea una posible distribución de dinero siempre sujeta a un hipotético hasta que hubiera una venta", ha explicado, asegurando que nunca habló con la empresa malaya proveedora del material sanitario y que tampoco participó en fijar el precio de las mascarillas. Según él, solo cobró la comisión de las mascarillas y que "con lo recibido, se dio por satisfecho".

"Mi papel era de facilitador porque puse en común a dos partes. No tuve el papel de Alberto. Mi labor fue de facilitador", ha insistido. Su declaración ante el juez al completo, ¡en el siguiente vídeo!