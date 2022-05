Madrid acoge a Chanel con los brazos abiertos

El tercer puesto conseguido por Chanel en la última edición de Eurovisión ocupa todos los titulares y su actuación en Turín inunda las redes sociales. La cantante ha recibido apoyo por parte de los eurofans, por los chanelistas (sus admiradores más fieles) y por todo el público español que la vio brillar en el escenario.

Chanel llegaba a Madrid tan solo unas horas después de haberse alzado con cuatrocientos cincuenta y nueve puntos, algo que la cantante y su equipo no esperaban conseguir. Centrados en disfrutar al máximo la que sería su última actuación en el Pala Alpitour, Chanel y sus bailarines se dejaron la piel encima del escenario. En el aeropuerto, la cantante aseguraba a los medios de comunicación que quedaron tan satisfechos que se consideraron ganadores desde el momento en que se dirigieron a la Green Room del festival. "No, no nos lo esperábamos para nada. Lo vivíamos en el momento. Estábamos alucinando, de verdad" aseguraba la cantante.

Tras ver las decenas de admiradores que inundaban el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para recibirla, Chanel agradecía el apoyo y el cariño que le habían transmitido en la historia que comenzó en el Benidorm Fest. La cantante ha cumplido un sueño que todavía está disfrutando. "Toda la emoción que se está viviendo la estamos viviendo también nosotros, que esto está siendo un sueño y que lo estamos viviendo juntos" aclaraba a su llegada a Madrid.

Al igual que en otras ocasiones, Chanel prefiere centrarse en todo lo bueno que ha traído esta experiencia, dejando de lado las críticas recibidas en los meses anteriores por los detractores de su propuesta para el festival. Al preguntarle si les mandaría un mensaje a todas esas personas que no creyeron en su talento, Chanel aseguraba no hacer caso a los mensajes negativos para poder dejar hueco para el cariño que está recibiendo. "Yo, simplemente me enfoco en mi trabajo, no me enfoco en lo malo, me enfoco en lo bueno, en lo bonito" "Lo único de lo que soy consciente es de este momento, que es muy fuerte, estoy alucinando. Está siendo increíble y muchísimas gracias por vuestro apoyo".

La Chanel de tres años que dejaba Cuba para establecerse en un municipio de Barcelona no se habría imaginado que su imagen aparecería en todas partes por haber hecho historia de la televisión y por marcar un antes y un después en el recorrido de España en Eurovisión.

