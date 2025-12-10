El Mago Pop anuncia gira mundial en 2027: arranca en el Bernabéu y termina en el Camp Nou

El Mago Pop durante la rueda de prensa celebrada en el Teatre Victòria, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). - DAVID OLLER / EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Antonio Díaz, conocido artísticamente como 'El Mago Pop' ha anunciado este miércoles 10 de diciembre que hará una gira mundial de estadios a partir de 2027 que empezará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y finalizará en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

Ha sido en un acto en el Teatre Victòria de Barcelona, acompañado de actores de la talla de Helen Hunt, Aaron Paul, Paz Vega, Jessica Goicoechea, Joan Laporta, Álex González, Jon Kortajarena, Martina Klein, Aitana Sánchez Gijón, Michelle Rodríguez, Leonor Watling y Billy Zane, entre otros, donde el mago ha asegurado: "Siento que es el paso que nos toca".

"Esto nunca se ha hecho, es una playa sin huellas", ha confesado El Mago Pop, quien ha asegurado que le motiva buscar el asombro ante 60.000 o 70.000 personas.

Además, el artista ha desvelado que le hace mucha ilusión comenzar la gira en el Bernabéu de Madrid y finalizarla en Barcelona, sin precisar todavía el título del espectáculo y las fechas: "Cuando hicimos 'Nada es imposible', pensaba que duraría 2 años y hemos estado 10".

El Mago Pop también ha anunciado que ha comprado los derechos del musical 'Mar i cel' a Dagoll Dagom y que el espectáculo volverá en un futuro al Teatre Victòria de Barcelona. "Es historia del teatro en Catalunya", ha dicho Díaz, después de que la compañía Dagoll Dagom se despidiera de los escenarios el pasado 13 de julio con la última función de 'Mar i cel'.