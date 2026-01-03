Manel Fuentes preocupa al hablar de la salud de su madre y cuenta cómo esta ha marcado su fin de año - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ene. (CHANCE) -

El presentador Manel Fuentes ha comenzado el año con un balance cargado de gratitud y con la vista puesta en la salud de su familia, especialmente en el delicado momento que atraviesa su madre. Conocido por su larga trayectoria en televisión y radio y por su humor constante en pantalla, el comunicador ha explicado cómo ha vivido una Nochevieja atípica marcada por el estado de salud de su progenitora.

Manel ha desvelado que no pudo tomarse las tradicionales uvas a medianoche por estar pendiente de su madre: "Porque tengo a mi madre un poquito malita y las hicimos antes y luego ya estuvimos ahí charlando y no tuve oportunidad de tomarlas como Dios manda, pero sí me las tomé dando golpes a una cazuela con mi madre al lado". De esta forma, el presentador ha relatado una despedida de año más íntima y familiar, en la que el rito se adaptó para compartir el momento con ella.

Preguntado por sus deseos para el año nuevo, ha dejado claro que se siente afortunado y que prefiere centrar sus anhelos en los demás: "Pues yo la verdad, para mí no pido porque me considero un afortunado. Creo que hay mucha gente que lo necesita y espero que para muchos de ellos se les mejore un poquito la vida, eso es lo que mi deseo siempre". Con estas palabras, el comunicador ha querido poner el foco en quienes atraviesan dificultades, subrayando un mensaje de empatía y solidaridad para este 2026.