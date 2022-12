Manu Tenorio esquiva la polémica con los extriunfitos y asegura que tiene buen trato con todos ellos

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

A lo largo de estos días se ha hablado mucho de la mala relación que Rosa López mantiene con algunos compañeros de 'Operación Triunfo', una información que ha trascendido tras la actuación de la cantante en Almería con David Bisbal y no recibir ni un solo mensaje de sus 'amigos'. A partir de entonces se ha hablado mucho sobre la 'no amistad' que tiene con todos ellos y de la doble cara que tiene.

Este viernes hemos podido hablar con Manu Tenorio en la inauguración de 'Árticus: la estrella de Navidad' y lo cierto es que ha preferido quedarse al margen de la polémica que hay servida: "Yo es que es un tema que no me concierne, ¿sabes? Entonces yo"... y es que a pesar de las preguntas el cantante no quería al principio desvelar qué ha podido pasar: "yo prefiero mantenerme al margen".

Lo que sí que ha querido dejar claro Manu es que "les tengo un profundo cariño y respeto a las dos, faltaría más" a todos sus compañeros y que "si hay algo que solucionar, que se solucione, por supuesto".

En cuanto a la relación que tiene él con los extriunfitos, Manu asegura que es buena: "¿El concepto amigo o compañero? Tenemos una buena relación, la verdad es que sí" y se reafirma en su sentimiento: "Yo me llevo bien con todo el mundo, creo". De esta manera, el cantante ha esquivado hablar de la mala relación que Rosa tiene con alguno de sus compañeros, pero deja claro que él tiene buena sintonía con todos ellos.

A pocos días de despedir el año, el artista hace balance y nos confiesa que este año "ha sido muy intenso, ha sido maravilloso. Gracias a Dios todavía estoy trabajando, mañana estamos en Mallorca, el domingo estoy haciendo un dúo con 'Los Sabandeños' en Tenerife, el jueves presento el disco en el Teatro de los Campos Elíseos en Bilbao, y la verdad es que está siendo un año muy intenso de trabajo", por lo que está "muy agradecido que estoy".

