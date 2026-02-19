Manuel Cortés a Gloria Camila: "La amistad no está rota, le sigo teniendo aprecio"

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Intentando volver poco a poco a la tranquilidad de su vida tras haber protagonizado el polémico 'triángulo amoroso' junto a Gloria Camila y Álvaro García, Manuel Cortés ha reaparecido ante las cámaras para apoyar a su madre en su último desfile bajo el lema 'Soy Libre'. Feliz de poder acompañarla en este desfile ocupándose de las notas musicales, Manuel reconocía que ha pasado por unas semanas muy complicadas. "Aquí estamos para lo bueno y para lo malo, tampoco creo que haya sido un tema para catalogarlo como malo, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy bien, muy feliz y muy tranquilo" dejaba muy claro el joven tras el revuelo mediático.

Aún dolido con Gloria Camila y todo lo ocurrido, Manuel reconoce que su contacto con ella es mínimo a pesar de que le sigue teniendo un gran cariño porque ha sido alguien muy importante en su vida: "Es cierto que no tengo mucho contacto porque obviamente me he sentido un poco molesto, pero ya te digo que yo no le he deseado nada malo y es una persona con la que tengo mucha confianza". A pesar de todo, Manuel sí que ha sabido de los problemas de salud de l joven debido a la presión y aprovecha la presencia de las cámaras para desearle lo mejor en su próximo cumpleaños: "Lo último que sé es que ella tuvo un pequeño problema de salud, que estaba un poco así, me imagino que de la tensión, no sé exactamente. Hablé con su entorno que querían contármelo ellos, cosa que recibí bien".

Tras muchos años de amistad en la que tanto Manuel como Gloria han compartido muchos momentos juntos, el hijo de Raquel Bollo reconoce que la relación ya no volverá a ser la misma: "No es que la amistad esté rota, es una persona a la que le sigo teniendo aprecio. Es muy difícil explicar algo de lo que se me ha acusado sin dar X detalles que no quiero dar, es que más claro no lo puedo decir".

Consciente del buen momento personal que está viviendo su primo Kiko Rivera con Lola García, Manuel aprovecha para desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida: "Enamorado, súper feliz, la verdad que no tengo el placer de conocerla todavía, personalmente, pero por lo que veo y por lo que he hablado con él por teléfono, lo veo inmensamente feliz, muy cambiado, tranquilo, ilusionado, y así es como yo quiero verlo". En cuanto a Irene Rosales y la nueva etapa que está viviendo también en el amor, Manuel reconoce que ambos lo están haciendo muy bien disfrutando de sus vidas por separado pero con sus hijas muy presentes: "Personas que han separado sus caminos, se respetan mutuamente y cada uno tiene su vida. Ninguno puede reprocharle nada al otro. Cada uno hace con su vida lo que le apetece, lo que le hace feliz. Lo importante es que sus niñas estén bien".